中評編譯：中東再陷火海 戰爭不單純

這是2月28日在伊朗德黑蘭拍攝的爆炸引發的濃煙。（圖源：新華社） 中評社首爾3月4日電（記者 崔銀珍編譯）《中央日報》國防首席記者兼軍事安保研究所所長李哲宰在3月3日發表的專欄中指出，中東爆發的美以對伊朗軍事行動，表面上看似凸顯美國壓倒性的軍事實力優勢，但這場戰爭並非單純的勝負之爭。伊朗只要現行體制得以存續，便可視為實現自身目標；而美國則必須同時實現迫使伊朗放棄核與導彈能力、切斷其對外部武裝力量的支持，乃至推動政權更替等多重戰略目標。相較於戰場上的優勢態勢，戰爭最終將如何收場，反而成為對美國真正的考驗。以下為專欄全文編譯：



中東沙漠再度陷入火海。上月28日（當地時間），美國與以色列對伊朗發動大規模軍事打擊。美以針對伊朗的指揮、控制與通信體系（C3）節點、核與導彈設施以及軍事基地展開持續而高強度攻擊。作為回應，伊朗以導彈和無人機襲擊以色列及駐有美軍的中東國家。遭受波及的沙特阿拉伯、阿聯酋與約旦亦表態將採取報復行動。



截至目前，美軍方面死亡3人、受傷5人。相較之下，伊朗方面包括最高領袖阿里·哈梅內伊在內的48名指揮層成員遭到清除，其導彈與無人機攻擊大多被攔截。從軍事實力對比看，即便伊朗強烈反擊，也難以在正面戰場擊敗美國。輿論場中已出現有關美國將迅速且壓倒性取勝的預測。



然而，即便美國在軍事層面取得優勢，其勝利未必迅速，也未必能夠形成壓倒性局面。伊朗的“勝利方程式”相對簡明——只要以什葉派宗教權威與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）為核心的神權體制能夠存續，其戰略目標便算實現。



與此相比，美國的“勝利方程式”則明顯複雜。華盛頓不僅意在迫使伊朗放棄核與導彈能力，還要求其停止對外部武裝力量（胡塞武裝、真主黨、哈馬斯等）的支持，並試圖推動政權更替。從邏輯上看，政權更替很可能構成伊朗放棄核、導彈及外部支持體系的必要前提。



但若要真正實現政權更替，地面作戰幾乎難以迴避，而美國對此始終持謹慎態度。伊朗現行體制尚具相當韌性，難以僅憑民眾起義撼動。歷史亦提供過前例——1991年海灣戰爭期間，美國曾鼓動伊拉克庫爾德族起事，但戰後未能兌現承諾。

