兩會專訪：林敏潔談兩岸歷史文化聯結

全國政協委員、江蘇省台聯會副會長、南京市台聯會長、台盟南京市委會副主委、南京師範大學區域國別研究院院長林敏潔在兩會前夕接受中評社專訪（中評社資料圖） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）全國政協委員、江蘇省台聯會副會長、南京市台聯會長、台盟南京市委會副主委、南京師範大學區域國別研究院院長林敏潔在兩會前夕接受中評社專訪，她結合自身學術研究與參政履職實踐，從歷史、文化、教育等多個面向，深入剖析了兩岸關係發展與交流融合的時代內涵。



談及歷史，林敏潔指出，台灣光復是修復兩岸歷史記憶的關鍵紐帶。台灣抗日史是兩岸共同的精神財富，我們有責任把這段被遮蔽的歷史講清楚、傳下去。我們今天紀念台灣光復，不是沉溺於歷史傷痛，而是為了傳承先輩的愛國精神，讓兩岸同胞在共同的歷史記憶中凝聚同心，為推動兩岸融合發展注入持久動力。



談及文化，林敏潔表示，從文脈傳承角度看，兩岸文化同根同源的內核，本質是中華文化的主體性與傳承性。而這些共同根脈之所以能成為聯結兩岸同胞的心靈紐帶，正因為它承載著共同的民族基因與情感共鳴，讓“兩岸一家親”有了最堅實的文化支撐。



談及教育，林敏潔認為，兩岸教育領域的交流合作，以其獨特的育人功能和深厚的文化紐帶，為兩岸關係和平發展提供了源源不斷的動力與支撐。它以“育人”為核心，以“文化”為紐帶，既糾正認知偏差、凝聚民族認同，又搭建民生橋梁、夯實融合根基。兩岸教育領域交流可聚焦四個方面深化：一是教師發展與資源共享；二是青少年研學與價值觀培育；三是歷史文化教材與學術共建；四是職業教育與科創合作。

