兩會專訪楊毅周：兩岸統一進程向前推進

全國政協委員、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周在兩會期間接受中評社記者專訪（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）全國政協委員、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周在兩會期間接受中評社記者專訪，就大陸反“獨”促統系列舉措、“十五五”時期的兩岸融合發展、兩岸民間交流、兩岸政黨交流等熱點議題進行深入解讀。



楊毅周指出，過去一年，大陸依然牢牢把握兩岸關係主導權、主動權，持續推進反“台獨”、反干涉鬥爭，加強推動兩岸交流合作、融合發展，成效顯著，祖國統一進程向前推進。



在專訪中，楊毅周提出真正的“台灣精神”——在台灣歷史上，有無數保家衛國的烈士，亦有無數抵抗外族入侵的英雄，他們身上的愛國愛鄉精神才是真正的台灣精神。台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統，“台獨”從來不是歷史、不是現實，更沒有未來。



談及“九二共識”，楊毅周指出，“九二共識”是兩岸關係和平發展的定海神針，更是保障台灣發展、台胞幸福真正管用的護台神針。反觀所謂“護台神山”台積電面臨被遷往美國的風險，其所謂“護台”意義已然落空，更凸顯堅持“九二共識”、走兩岸和平發展道路才是台灣的真正出路。



此外，楊毅周也建議，“十五五”時期，兩岸融合發展的制度安排要更加精細化、精準化，要更加適合台胞生活發展的需要。同時，也要不斷擴大融合發展的領域，經濟、社會、文化……讓兩岸在各領域都能夠深度融合，吸引更多的台胞到祖國大陸發展。

