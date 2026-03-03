三年逾27萬人才抵港定居　四成屬“高才通”

香港人才辦昨日公布國際人才盛事“全球人才高峰會周”活動詳情。（大公報） 中評社香港3月3日電／香港人才服務辦公室昨日公布國際人才盛事“全球人才高峰會周”活動詳情。勞工及福利局局長孫玉菡在活動上表示，期望通過活動進一步向世界各地的“千里馬”釋出強烈信號：“香港是你們的伯樂，是國際人才一展身手、發揮所長的舞台。”孫玉菡還透露，過去三年多時間，特區政府推出一系列“搶人才”、“留人才”的政策，截至今年一月底已有逾27萬來自世界各地的人才抵港定居發展，當中逾10萬（近40%）屬於高才通計劃。



“全球人才高峰會周”月中舉行



大公報報導，孫玉菡昨出席“全球人才高峰會周”新聞發布會時致辭表示，高峰會周旨在於全球人才生態快速轉型的關鍵時刻，探討人才發展、政策與機遇的新思路，配合國家發展，打造香港成為國際高端人才集聚高地；亦會向參與者展示香港的魅力，包括世界級的基建設施、優美的港灣環境、香港的美食等。



繼2024年首屆高峰會成功舉辦後，本屆三大核心活動包括在3月18日和19日舉辦的“國際人才論壇”和“機遇匯人才博覽展”，以及為期約一周的九項衛星活動，聚焦教育、科技與人才一體化發展，進一步彰顯香港作為國際人才樞紐及國家人才門戶的角色與優勢。



諾獎得主出席首日論壇演講



三大核心活動中，“國際人才論壇”以“匯聚全球智慧”為主題，雲集海內外及本地政商學界頂尖領袖，探討未來人力市場趨勢與策略。論壇首日邀得2010年諾貝爾經濟學獎得主Christopher A Pissarides發表主題演講，並由北京大學校長龔旗煌、香港科技大學校長葉玉如等全球業界領袖及知名學者進行專題演講及動態小組討論。論壇次日將探討以人才策略促進香港在國家發展中的角色與區域人才交流；同日舉行“共建國家高水平人才高地交流會”閉門會議，邀請內地城市及澳門特別行政區政府代表出席，促進知識交流、合作與高端人才網絡發展。



為期兩日的“機遇匯人才博覽展”設主題展區，匯聚約70家大型企業、教育與科技相關機構及政府部門等，為參加者提供最新行業資訊及多元化支援服務，展示香港以至大灣區的無限機遇。



九項與人才及人力資源相關的衛星活動包括區域會議、招聘會及企業頒獎典禮等，由國際、內地及本地的合作夥伴在約一周內舉辦，提供一站式資訊與人脈交流平台，便利跨場參與以帶來協同效應。



人才辦總監陳海勁表示，期望藉高峰會周推動跨地域、跨領域的人才合作，與各方攜手提供交流平台，協助人才把握機遇、瞭解在港發展渠道，前瞻人力發展方向。