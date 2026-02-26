黃載皓：關於第一島鏈集體防禦的思考

中評社首爾3月4日電（作者 黃載皓）針對駐韓美軍於2月18日將戰鬥機逼近中國防空識別區（CADIZ）進行訓練一事，韓國國防部長官安圭白直接致電駐韓美軍司令傑比爾·布倫森提出抗議。韓美兩國曾於2006年1月就駐韓美軍的“戰略靈活性”達成共識：韓國尊重美軍戰略靈活性，同時美國也承諾“尊重韓國人民的意志，不會在未經韓國同意的情況下介入東北亞地區衝突”。此次事件標誌著駐韓美軍職能正從對朝威懾轉向對華遏制。



美國對駐韓美軍軍事職能的調整可能性，可從2026年美國國防戰略（NDS）中窺見端倪。該戰略核心要點之一是：美國雖不視中國為顛覆對象，但將其列為遏制目標，將通過聯盟集體網絡封鎖第一島鏈，構築堅不可摧的拒止威懾力，使中國連改變地區現狀的念頭都無法萌生。中國將第一島鏈視為阻斷進出口貨運通道的生存威脅，其本質是將台灣問題國際化並試圖多邊化爭端。因此即便NDS對華措辭有所緩和，其施壓基調並未改變。



對於美中圍繞第一島鏈的博弈，筆者有以下思考：其一是美國與四個聯盟之間的安全合作水平。NDS中“Collective Defense”一詞在國際政治與軍事學中雖“防禦”與“防衛”混用，但二者在空間範圍和戰略意義上存在差異。“防衛”側重目標，“防禦”側重行動。“防衛”是保護並維持國家或特定區域的概念，如北約等基於條約體系；而“防禦”則是“物理性阻截或擊退敵方攻擊”的應對行為。當前雖由美國與四個單獨聯盟構成，但四個聯盟之間缺乏法律制度層面的直接聯動機制，因此嚴格來說屬於集體防禦範疇。



其次是美國構想的和平條件能否被中國接受。儘管美國在NDS中提出了”一種安寧狀態的和平（descent peace)”，但中國是否認同其設定的和平條件與內涵仍存疑。美國在全球GDP占比已從1950年代的50%降至2025年的25%，而中國占比已攀升至20%。2014年習近平主席曾表示：“習近平:寬廣的太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國。”這實質上意味著承認中國在西太平洋地區的核心利益並分享影響力。對中方而言，一種安寧狀態的和平意味著西太平洋的半壁江山，但美國似乎難以接受這一想法。

