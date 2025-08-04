中評編譯：韓美應共同邁向“和平夥伴”

朝鮮勞動黨九大選舉金正恩為黨總書記。 中評社首爾3月6日電（記者 崔銀珍編譯）梨花女子大學名譽教授、前國家安保戰略研究院院長曺東昊在3月3日發表於《中央日報》的專欄中指出，2月25日閉幕的朝鮮勞動黨第九次代表大會，表面上強調體制團結與“核保有國”地位的鞏固，實則折射出經濟表現的現實局限。他分析稱，朝俄、中朝合作均存在結構性約束，南北關係長期中斷，在此背景下，僅靠所謂“精神武裝”難以支撐經濟增長，通過改善對美關係以推動制裁緩和，已成為朝鮮經濟實現恢復與發展的現實通道。他強調，在這一關鍵節點，韓國更應系統構建韓美國益之間的高度契合機制，努力確保在朝美談判進程中，韓國的戰略利益得到實質性體現。以下為專欄全文編譯：



第九次黨代會：在宣示政治穩固中顯露經濟邊界



朝鮮勞動黨第九次代表大會於上月25日閉幕。在“黨領導國家”的政治結構下，黨代會是最高決策機構，既對過去五年進行系統評估，也為未來五年的國家戰略與政策方向定調，同時完成最高領導層的確認與重組，並承擔對內整合共識、對外釋放信號的雙重戰略功能。本次大會亦不例外。朝方再次推舉金正恩國務委員長為總書記，並強調“我們式社會主義”取得發展成果，同時宣示其作為“名副其實的核保有國”的國際地位進一步提升。



經濟成績與藍圖缺席



然而，與國防領域措辭的強勢與自信相比，涉及經濟運行的總結明顯更為克制。自2021年第八次黨代會以來，經濟管理的核心方針一直是“整頓與補強”，目標在於應對國際制裁與疫情衝擊，並修復發展基礎。若經濟運行取得實質性突破，理應在本次大會上呈現具體成果並提出具有躍遷意味的中長期發展藍圖。

但金正恩在上月20日的工作總結報告中，僅以“物質技術基礎得到鞏固，曾經停擺的部門開始恢復正常軌道”加以概括，未有更具實質性增長指標的陳述。在黨代會結論（上月23日）中，未來五年被定義為“穩定鞏固、漸進式質的提升”階段，整體表述與此前“整頓與補強”的邏輯延續性明顯，而非戰略層面的新跨越。對未來的動員亦止於“將走過的變革五年轉化為更為偉大的變革五年”。這一基調，與2016年在第七次黨代會前夕新年辭中提出“輝煌設計圖”的高揚預期，形成清晰對照。



結構層面，朝鮮經濟仍處於低位徘徊。根據韓國銀行估算，2024年朝鮮實際國內生產總值規模約為1990年的86%，貿易規模約為當年的65%。三十餘年間不僅未實現持續擴張，反而出現整體性回落。總量之外，更具挑戰的是區域與階層之間的差距擴大。過去，平壤作為“革命首都”的示範性變化，尚可在一定程度上提供心理性補償；但在市場機制擴散與信息流通條件改善的背景下，“未來將輪到本地區發展”的期待已逐步轉為現實落差。市場化進程帶來新興富裕階層的出現，移動通信的普及則強化橫向比較效應與相對剝奪感。社會結構中的原有均質敘事正面臨鬆動。正是在此情境下，朝方提出“地方發展20×10政策”，計劃自2024年起連續十年，每年在20個市、郡興建地方工業工廠，以縮小城鄉差距。如金正恩在2024年1月黨中央委員會擴大全會上所坦承，地區發展失衡問題已不再局限於經濟維度，而成為“無法迴避的嚴重政治問題”。



這意味著，經濟議題已開始觸及國家治理與體制穩定的結構性邊界。經濟問題正在由民生領域上移至統治層面。因此，縮小差距與提升福利被界定為“必須執行的政治鬥爭任務”。這一表述本身，清晰反映出經濟壓力已具備穩定關聯屬性。

