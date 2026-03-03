“越漲越搶”　內地品牌金舖現人龍

購金熱情高漲，消費者在老鋪黃金門外排隊等候入店選購產品。(大公報) 中評社香港3月3日電／地緣政治不穩定下，2025年以來，金價漲幅已超過89%，但內地品牌金舖再現“越漲越搶”現象。



老鋪黃金日前一次性調價幅度20%至30%，該店在北京、深圳、香港等城市的門店再度出現集中排隊現象，不少門店甚至被搶購一空。昨日，倫敦金價每盎司再次逼近5400美元。前海開源基金首席經濟學家楊德龍受訪表示，本輪黃金價格上漲的背後邏輯是去美元化疊加國際局勢動盪，避險情緒增加，金價可能還會繼續上升。



大公報報導，“老鋪黃金店里只剩櫃枱和櫃姐了，金飾沒了……”有網友感慨。也有不少網友在社交平台發貼：“一夜身家漲了上萬元，太開心了”。更有深圳市民趁到新加坡短暫出差的機會，前往老鋪黃金新加坡專賣店搶購黃金。“排隊兩小時後，趕在漲價前，終於搶購到了一款重9克多的‘葫蘆’吊墜款項鏈。”消費者江方莉透露，購買的這款金飾在退稅及商場返還後，共花了3880新加坡元（約1.9萬元人民幣）。她認為，黃金飾品已具備增值屬性，轉手賣出去不會虧。她本想再選購一款熱銷款，但發現已經售罄。



“消費即投資”配置思維



老鋪黃金去年三次調價加上本輪調價，整體調價幅度與金價漲幅同步，但仍能吸引消費者青睞。分析相信，經典文化、非遺工藝、極致審美和黃金貨幣屬性的價值組合，老鋪黃金開創了行業一個全新的價值消費時代。盤古智庫高級研究員江瀚分析，這背後是消費邏輯的轉變，從功能消費轉向文化認同與符號消費，從飾品使用轉向“消費即投資”的資產配置思維，再結合限量供給與漲價預期共同營造的稀缺心理，共同推動了高端消費者在黃金漲價周期中仍保持購買熱情。



此外，內媒報導，日前（1日）北京最大的黃金珠寶專營公司菜百黃金，其足金首飾標價已來到每克1555元（人民幣，下同），投資金條的價格也普遍在每克1200元以上，但人氣仍然爆棚，從櫃枱到收銀台，再到取貨處，都排起了長隊。