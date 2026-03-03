香港樓市暢旺　恒生推定息按揭搶客

中評社香港3月3日電／年初至今，本港住宅樓市的成交量保持活躍，再有大型零售銀行推出定息按揭。市場消息透露，恒生推出首3年定息2.73厘，其後為P減1.75厘（相等於實際按息2.73厘）的按揭計劃，較主流H按實際按息（3.25厘）低了0.52厘。分析相信銀行取態積極，有助帶動定按選用比例升至一成或以上。



大公報報導，以貸款額500萬元、還款期30年計，在恒生新定按計劃下，每月還款額約為20359元，較主流H按（H＋1.3厘）的21760元，減少6.4%或1401元（見表）。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，主流H按息口自去年10月底至今，大致維持在3.25厘水平，相信暫時處於停滯期，而銀行近期推出的定息計劃吸引力增加，可藉此增加市場競爭力。



拆息高於1.43厘 新定按仍划算



香港財資市場公會資料顯示，1個月港元拆息昨日報2.35厘。中原按揭研究部指出，只要1個月港元拆息持續高於1.43厘，新定按計劃的實際息率仍會低於H按。



王美鳳續說，選用新定按計劃的用家，除可先享減息及鎖定未來幾年的供款額之外，同時也可享有銀行提供的現金回贈、定息期過後的按息與H按鎖息上限一致，而罰息期也短至兩年，可為供樓人士提供更多選擇。



對銀行而言，推出定按計劃也有利於應對市場需求、平衡競爭力及管理穩定的利息收入，並吸納有意選用較長定息期的用家。



恒生定按計劃的截止申請期限為5月31日，較滙豐現有的定按計劃（申請期至4月底）延長一個月。不過滙豐提供3年和5年的定息選擇，而恒生衹有3年定息期。



定按選用比例料突破一成



金管局最新的統計數字顯示，截至今年1月底，定按選用比例為5.4%，按月增加0.6個百分點。王美鳳表示，預期恒生加入定按行列之後，市場上的定按選用比例，將逐步攀升至一成或以上。



恒生銀行回應查詢時說，該行一直密切留意市場情況發展制定及檢討按揭策略，提供合適的按揭計劃以切合客戶的需要。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，定息按揭不僅可即時節省更多利息支出，亦能鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來的風險，因此吸引部分非固定收入人士或長線投資（如收租）人士選用。除了新造按揭客戶，早年選用發展商高成數按揭的業主亦可轉按至此計劃慳息。



星之穀按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，兩年前申請按揭的客戶，封頂息為P減1.75厘，即實際按息3.25厘，轉用定息按揭可即時慳息0.52厘，甚至乎3、4年前封頂息為P減2.25厘的客戶，轉用定息後利息開支都略為減少，並能賺取轉按回贈。



莊錦輝補充說，銀行改良定息計劃的細則之後，目前提供與H按相同的回贈，相信會受到市場重視，預期選用定息按揭的佔比會持續上升。