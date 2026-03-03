平潭綜合實驗區僑商聯合會舉行專場活動

凝聚僑心僑力 共啓發展新篇——平潭綜合實驗區僑商聯合會第二屆理監事會代表合影（主辦方供圖） 中評社北京3月3日電／2月26日下午，平潭綜合實驗區僑商聯合會（以下簡稱“實驗區僑商會”）第二屆理監事就職儀式暨“招商賦能·僑匯助力”政策解讀與推介專場活動隆重舉行。實驗區黨工委書記賴軍，省僑聯黨組成員、副主席、秘書長劉思一，省政協港澳台僑和外事委員會專職副主任林金章，實驗區黨工委委員、管委會副主任陳訓明、劉小軍，二級巡視員葉蘇鳳等領導出席活動，與海內外僑商代表齊聚一堂，共同見證新一屆理監事會履新啟航。



儀式上，新當選的實驗區僑商會會長林官貴致歡迎辭。他表示，區僑商會作為黨和政府聯繫僑商的橋梁紐帶，將始終堅持以“大僑務”觀念為引領，引導廣大嵐籍僑商聽黨話、跟黨走，把個人事業發展融入國家大局與家鄉建設。新一屆理事會將依托平潭對台融合與開放優勢，當好招商宣傳員、項目聯絡員、僑智集聚員，推動更多僑資僑智落地平潭，加強海內外僑社團聯絡，講好平潭故事，培育僑界新生代，厚植愛國愛鄉情懷。



劉思一在致辭中說，省僑聯是廣大閩籍歸僑僑眷和海外僑胞的“娘家人”，是僑商組織的堅強後盾，將一如既往地關心支持實驗區僑商會的工作，在政策指導、信息共享、資源對接、權益維護等方面提供更多幫助，為僑商事業發展創造更好條件。希望實驗區黨工委、管委會及社會各界繼續重視支持僑商會工作，為僑商在平潭投資興業、工作生活營造更優環境。



劉小軍表示，希望新一屆僑商會承前啟後、守正創新，努力成為“大僑務”觀念的踐行者、“新僑牌”打造的開拓者、“融合路”上的助推者、“僑之家”建設的示範者，以更加昂揚的姿態書寫新時代“僑”的文章。實驗區黨工委、管委會將持續重視僑務工作，不斷優化營商環境，讓大家在平潭投資興業更有信心、扎根發展更加安心、安居樂業更為舒心。

