美媒：印度GDP超日本“時間表”推遲

中評社香港3月3日電／上周五，印度政府宣布了經修正後的2025—2026財年印度國內生產總值（GDP）最新數據。據彭博社報導，估計名義經濟規模為345.47萬億盧比，低於此前預估的357.14萬億盧比。按該時期的平均匯率計算，印度本財年GDP約為4萬億美元，而日本GDP在2025年已達到4.4萬億美元。報導直言，這一結果顯示印度超越日本成為世界第四大經濟體所需時間將長於預期。



印度新聞信息局在其官網上強調，一段時間以來，印度實際GDP增速逐步加快，“凸顯出印度經濟韌性與不斷走強的態勢”。該局還表示，此次最新公布的GDP數據採用新的衡量框架，其中包含若干關鍵調整，以更好反映經濟發展狀況。



據彭博社報導，一段時間以來，印度總理莫迪以及多位政府高級官員都已將印度稱為全球第四大經濟體，甚至有印度機構預測，該國經濟有望幾年內趕超德國。國際貨幣基金組織（IMF）此前預測，到2026年，印度GDP將達4.51萬億美元，日本GDP同期預計為4.46萬億美元，屆時印度將超過日本。“而這一情況已經不太可能發生。”彭博社在報導中分析說，部分原因在於印度貨幣去年對美元貶值近5%，這使得以美元計價的國內生產總值有所下降，而日元則升值。



印度私營銀行HDFC經濟學家薩希·古普塔也認為，新數據顯示，印度名義GDP規模低於預期，印度經濟規模不太可能在今年或明年超過日本。



不過彭博社也表示，即便如此，印度的發展趨勢也是顯而易見的：該國經濟增速超過 7%，且其年輕人口數量還在持續增長。相比較來看，日本經濟預計在本財政年度僅增長1%，同時其人口還在減少。“但對印度來說，超越日本更多是經濟規模的反映，而不是繁榮程度的反映。”報導說，根據IMF預測，2026年，印度人均收入仍保持略高於3000美元的水平，遠低於日本的36390美元。



對於印度經濟增長情況，英國薩塞克斯大學經濟學教授巴塔察雅日前撰文稱，該國經濟發展的關鍵問題在於，其經濟增長勢頭能持續多久。他表示，印度在全球價值鏈中參與程度較弱。此外，印度美元外債快速攀升構成主要風險，截至去年9月，印度外債規模已占GDP總量的19.2%。