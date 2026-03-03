韓國2月出口額創歷史同期新高

中評社香港3月3日電／最新數據公布顯示，韓國2月份出口額同比增長29%，達到674.5億美元，創歷史同期新高。其中，半導體出口額同比增長160.8%，達到251.6億美元，連續三個月超過200億美元，主要得益於人工智能投資擴大帶來的過剩需求以及由此導致的存儲器價格飈升。



愛建證券此前撰文稱，數據中心已成為電力設備行業核心增量應用場景，其發展趨勢直接驅動電力設備需求增長與技術迭代。然而，數據中心行業具有資本開支規模大、投資回報周期長、技術迭代速度快的特點，若僅依賴數據中心自身維度指標，難以精準把握供配電設備需求的拐點與強度。因此，需引入AI行業多維度指標，通過其前瞻性判斷為數據中心供配電設備賽道投資決策提供支撐。



同時，數據中心投資節奏受制於GPU 供給，跟蹤供應鏈關鍵節點數據，可前瞻判斷GPU供給能力，同步驗證數據中心需求落地進度。據韓國海關部門披露的數據顯示，2026年的前20天，韓國半導體出口額就已達107.3億美元，同比大幅增長70.2%，占出口總額的29.5%，較上年同期大幅提升9.6個百分點。



但另一方面，截至2月27日，外國基金淨賣出6.8萬億韓元（約合人民幣323億元）的韓國綜合股價指數成份股，刷新單日淨賣出歷史紀錄。此前韓國股市持續上漲，有分析人士指出，全球投資者創紀錄拋售是一次集中獲利了結，短期調整後，或許仍有上漲空間。