恒生推定息按揭　市場料對樓按市場正面支持

來源：香港商報網 中評社香港3月3日電／繼滙豐銀行去年推出低息定按計劃後，恒生銀行今日（2日）也推出低息定按計劃。恒生推出首3年定息按揭計劃，息率固定為2.73厘，其後息率將以P減1.75厘（P＝5%）計算。中原按揭董事總經理王美鳳回應表示，歡迎再有大型銀行推出低息定按，為市場提供更多元化的按揭優惠選擇。近月市場上對於低息定按的需求增加，推動再有大型銀行推出同類低息定按計劃以增加樓按市場的競爭力。



香港商報網報導，她指，減息周期自2024年9月起至今已達一年半，去年10月底銀行減息後P已返回加息前水平，市場H按息自去年10月底至今維持3.25%，息率暫時處於停滯時期，基於H按息仍會維持現時3.25%水平一段時間，促使近月低於H按息之2.73%定息計劃吸引力增加，選擇申請定按的按揭用家有所增加，大型銀行在此時推出同類低息定按可切合用家需求提供更多定按選擇，並藉此增加市場競爭力。



王美鳳續指，基於減息周期已達一年半，儘管仍處減息周期然而美息未來調整空間收窄，目前H按息亦將維持現時封頂3.25%水平一段時間，現有及最新推出的低息定按可讓按揭用家在息率停滯期先享減息及鎖定數年供款額不變有利預算，加上有關定按客戶照樣可享有銀行提供之現金回贈、定息期後之按息與現有市場H按封頂息水平亦一致，並跟隨市場H按提供短至兩年較具彈性之罰息期。現再有大型銀行推出定按優惠後，定按比例可由目前為5.4%進一步上升，料逐步升至一成或以上至雙位數字。



事實上，近月選用定息按揭之比例已見上升，今年3月前市場上僅有一家大型銀行提供低息定按，而最新1月份新批定按選用比例已增至5.4%逾三年新高；根據推算及市場數字，有關提供定按的大型銀行約佔三成客人選用定按。對於銀行方面，推出定按計劃亦有利於應對市場需求，平衡競爭力及管理穩定的利息收入，並吸納較長線選用定息期之按揭用家。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，恒生銀行推出的定息按揭計劃，息率較現時一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，可即時節省更多利息開支。假設貸款額為500萬元、年期為30年，現時銀行普遍H按及P按計劃的息率為3.25厘，每月供款為21760元；恒生銀行推出的定按計劃，息率固定為2.73厘，每月供款較銀行普遍H按及P按計劃，可減少1401元（6.4%）至20359元（表）。

