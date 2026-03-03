海事保險商將取消在海灣地區運營船舶的戰爭險

中評社香港3月3日電／由於美國和以色列襲擊伊朗的外溢風險波及國際海運，多家海事保險商2日宣佈，將於5日起取消針對在海灣地區運營船舶的戰爭險。此舉將進一步抑制船隻穿越海灣地區。



據英國《衛報》報導，總部位於英國、挪威、美國等的多家主要海事保險商表示，自3月5日起，伊朗水域以及海灣及鄰近水域的戰爭險將被取消。戰爭險通常為船東因戰爭和恐怖主義等行為而遭受的損失和損害提供賠付。



據報導，2月28日至3月1日，至少150艘包括油輪和液化天然氣運輸船在內的船舶在霍爾木茲海峽及周邊水域停泊，至少3艘油輪受損，1名船員喪生。國際海事組織秘書長多明戈斯3月1日發表聲明，敦促所有航運公司保持高度警惕，在情況好轉之前，盡可能避免船舶途經受影響區域。



新華社援引報導，達信公司全球海事業務主管馬庫斯·貝克表示，此前已有多個保險市場發出海灣地區戰爭險停保通知，以便讓保險商有時間審視中東地區增加的風險並評估費率。他預計，相關地區保險費率可能從被保險資產價值的0.25%上漲至0.5%或1%。



一些市場分析人士指出，近日，受船隻改道及油價上漲雙重因素驅動，途經海灣地區的貨物運輸成本飆升。改道意味著船隻在海上航行時間更長，運力降低。如果貨物必須在特定時間到達目的地，船舶就必須加快航行速度，燃料消耗會呈指數級增長。