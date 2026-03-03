美國會將就限制總統戰爭權議案投票　希望渺茫

中評社香港3月3日電／美國對伊朗發動軍事打擊在美國國會引發質疑和批評，國會參眾兩院本周將就限制總統戰爭權力的議案舉行投票。鋻於共和黨在參眾兩院佔優，議案在國會通過的希望渺茫。



依據美國憲法，衹有國會能授權發動戰爭。美國國會1973年通過的法案規定，僅由針對美國、本土領土或屬地，或其武裝部隊的攻擊所引發的國家緊急狀態下，美國總統才能在未經國會授權的情況下採取有限的軍事行動。據美國媒體報導，國會預計將在本周晚些時候就限制總統戰爭權力的議案進行投票。



針對美國對伊朗採取軍事行動，多名民主黨議員發聲抨擊，指出並不存在迫在眉睫的威脅，此次襲擊未經國會授權，當屬“違法”。



新華社報導，參議院情報特別委員會副主席馬克·沃納1日接受美國媒體採訪時說，沒有任何表明“伊朗即將對美國發動任何形式先發制人打擊”的跡象。民主黨聯邦參議員蒂姆·凱恩告訴美國媒體，美情報顯示，伊朗要製造能夠打擊美國本土的彈道導彈大約還需要十年。眾議院民主黨領袖哈基姆·傑弗里斯2日在社交媒體上呼籲國會通過議案，立即結束這一非法戰爭。



共和黨陣營有多人力挺這一軍事行動，但也不乏持反對態度者。共和黨參議員蘭德·保羅表示，憲法賦予國會宣戰或發起戰爭的權力是有原因的，是為了降低戰爭發生的可能性。“經過深思熟慮，我必須反對另一場由總統發起的戰爭。”



美國媒體分析說，國會就戰爭權力展開的辯論在很大程度上將是象徵性的，即便決議在國會獲得通過，總統特朗普幾乎肯定會否決，而立法者也缺乏推翻總統否決所需的三分之二多數。