富權：台胞證撤僑體現一中及兩岸一家親理念

中評社香港3月3日電／澳門新華澳報2日發表富權文章：台胞證撤僑體現一個中國原則及兩岸一家親理念。以下為文章內容。



美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，伊朗國家電視台昨日證實最高領袖哈梅內伊身亡。而中國駐伊朗及以色列的大使館均於凌晨發布撤離通知，持有台胞證的台灣同胞可與其他中國公民（包括持有港澳特區護照者）一樣，登記並接受協助撤離。撤離安排包括統一登記、邊境通關協助及回國航班協調，確保台灣同胞與大陸公民享有同等保護。甚至無護照但持有身份證者也可經使館核實身份後獲得協助。



中國大陸這項撤僑通告，氣得民進黨當局“生蝦咁跳”。台灣當局“外交部”聲稱，台灣當局的“領事保護權”不應成為政治操弄工具。“外交部”也恐嚇在境外台灣居民，在中東目前複雜局勢中必須尋求中國協助的“風險”。台灣當局安全單位的官員更是以帶有威脅的意味警告在當地的台灣人員：伊朗與中國軍事合作緊密，不要笨到讓西方世界以為台灣與中國是一夥的，提醒國人不要“誤上賊船”，以免帶來自身風險。



然而，台當局能夠做些什麼？因為伊朗伊斯蘭政府承認一個中國原則，因而台灣當局在伊朗境內並未設立官方“外交”機構，唯一在該國派駐的單位是外貿易發展協會（貿協）設立的德黑蘭台灣貿易中心。即使是平時在伊朗的台灣民眾需要“領事”協助，也只能是向鄰近的阿拉伯或其他中東國家“代表處”尋求。而在目前的戰爭狀態，在伊朗的台灣民眾就衹有響應中國駐伊朗大使館的通告，前往登記一途。



實際上，歷史的經驗已經證明，在多次國際危機中，台胞證被明確納入大陸撤僑機制的資格憑證，成為台灣同胞海外求生及安全撤離的重要憑證及關鍵依託。二零一一利比亞撤僑：中國用四十八小時撤離逾六百名同胞，駐外使領館臨時開通台胞證續簽服務，確保所有登記人員順利登機。二零一五年也門衝突，中國海軍護航編隊撤離八百九十七名中國公民的同時，也將五名台胞安全送往吉布提，台胞證是其登艦的重要身份依據。二零二三年蘇丹內亂，中國駐蘇丹使館組織大巴車隊撤離千余名同胞，其中包括二十三名台胞，台胞證在登記與身份核驗中發揮關鍵作用。二零二五年以色列遭導彈襲擊，中國駐以使館啟動撤僑，明確開放台胞證登記通道，二百七十四名在以台胞借此安全撤離，而台灣當局卻無實質應對方案，幾乎無有效應對。



台胞證在歷次撤僑行動中發揮的作用，遠不止是一張通行證件那麼簡單——它已成為連接兩岸同胞血脈親情、體現大陸對台胞安全切實保障的重要象徵。無論身處何地，只要持有台胞證，台灣同胞就能在危急時刻獲得與大陸居民同等的保護，這種“一視同仁”的實踐，彰顯了“兩岸一家親”的真實內涵。當然更是在國際關係語境中，凸顯了一個中國原則。



實際上，台胞證在撤僑中發揮作用，首要意義在於堅定捍衛一個中國原則，明確台灣同胞的中國公民身份。在歷次撤僑行動中，大陸始終以台胞證為核心憑證，讓台胞證的作用得到充分體現：一是作為身份認定依據，台胞無需額外複雜證明，僅憑台胞證即可納入大陸領事保護體系，順利向中國駐外使領館申請撤離登記，打通救助通道，避免因身份問題錯失撤離時機；二是作為同等待遇憑證，持有台胞證的台胞可與大陸同胞一同乘坐包機、郵輪等撤離交通工具，納入統一撤離計劃，享受同等的安全引導、物資保障和應急服務；三是作為服務銜接憑證，台胞憑台胞證可對接駐外使領館的緊急聯絡、避險指導、後續安置等各項服務，通過12308熱線等管道快速求助，確保撤離全程有保障。台胞證的這一系列作用，既切實守護了台胞安全，更彰顯了兩岸同屬一個中國的核心原則。



相比之下，民進黨當局在歷次尤其是此次事件中的反應顯得被動且缺乏實質行動。面對日益嚴峻的伊朗局勢，台灣當局外事部門並未公佈具體撤僑方案，僅呼籲民眾“自行聯繫旅行社安排行程”，而當地航班幾近停飛、交通中斷，實際撤離極為困難。陸委會雖聲稱“有能力保護僑民”，卻無法說明如何執行，被島內輿論批評為“空口承諾”。



更值得注意的是，民進黨當局一再將大陸的人道救援舉措汙名化為“政治操作”，試圖製造恐懼，稱尋求大陸協助“可能存在風險”。然而，當戰火逼近、生命受威脅時，大陸使領館用實際行動證明了其應急機制的高效與可靠——從外交協調、遠端投送能力到在地聯絡網路，均已形成成熟體系。反觀民進黨，既無專機部署，也無駐地辦事處，缺乏實際救援能力，卻熱衷於意識形態對抗，被民眾嘲諷為“嘴硬心虛”。



事實一再表明：在危急關頭，真正能保障台灣同胞安全的，是大陸堅實有力的國家力量，而非民進黨空洞的政治口號。



民進黨當局在伊朗撤僑事件中反應被動，根本原因在於其長期奉行的“台獨”路線與現實國際格局及治理能力之間的嚴重脫節。面對突發危機，其缺乏有效的海外應急機制、“外交”空間受限、資源調配能力不足，且優先考慮政治立場而非民眾安危，導致行動遲緩、應對無力。實際上，台灣與伊朗並無“外交關係”，當地既無代表機構，也無專機部署和常駐人員，無法第一時間掌握台胞分佈情況並組織撤離。相比之下，中國大陸憑藉遍佈全球的使領館網路和成熟的撤僑機制，能迅速啟動應急回應，協調航班、安排路線、提供物資支援。而民進黨當局既無類似外交佈局，又拒絕與大陸合作，陷入“有心無力”的窘境。



但當大陸明確將持台胞證的台灣同胞納入撤僑範圍時，民進黨當局不是積極協助民眾通過該管道撤離，反而指責這是“政治操作”“統戰宣傳”，甚至警告民眾尋求大陸協助“可能存在風險”。這種言論不僅違背基本人道精神，也暴露其深層焦慮：一旦台胞依賴大陸撤離成功，將直接衝擊其“去中國化”的敘事根基，削弱“台獨”意識形態的正當性。



民進黨當局誤判國際形勢，以為“倚美抗中”可拓展“國際空間”，但在非傳統安全領域（如撤僑、防疫、災害救援）中，國際社會普遍遵循一個中國原則，台灣當局難以獨立參與。當危機來臨，所謂“盟友”並未伸出援手，反而是被其敵視的大陸挺身而出，形成強烈對比。這種“嘴硬心虛”的反差，正在重塑島內民眾對兩岸關係的認知。