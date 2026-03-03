富權：背向而行　鄭麗文訪大陸盧秀燕奔美國

中評社香港3月3日電／澳門新華澳報3日發表富權文章：背向而行：鄭麗文訪問大陸，盧秀燕奔赴美國。以下為文章內容。



就在外傳中國國民黨主席鄭麗文將於三月十二日訪問大陸，雖然遭到否認，但卻也確定將於今年上半年訪問大陸，優先安排北京之際，國民黨籍的台中市長盧秀燕宣布，將於三月十日至二十日訪問美國，行程涵蓋華盛頓、紐約和波士頓等地，由美方主導安排，層級高於一般城市外交。她強調此行目的是破除所謂“疑美論”，向美國證明中國國民黨是可信賴的合作夥伴，也被外界普遍解讀為佈局二零二八年台灣地區領導人選舉的關鍵一步。



國民黨兩顆“女明星”幾乎同期但方向相反的出訪安排，凸顯了國民黨內部“親美”與“和陸”路線之間的深層分歧。鄭麗文試圖以黨主席身份主導兩岸破冰，而盧秀燕搶先訪美，則被視作對黨內話語權的爭奪，甚至有“搶跑”壓制鄭麗文戰略節奏的意味。這種“一個訪陸、一個訪美”的局面，表面上體現國民黨“親美友日和陸”的多元外交姿態，實則暴露出路線搖擺與內部分裂的風險。



值得注意的是，美國方面對盧秀燕的訪問表現出高度關注，“AIT”官員提前拜會、行程由美方直接安排，顯示出其對國民黨內部親美勢力的支持傾向。而大陸方面則對國民黨能否真正落實兩岸和平主張持審慎態度，尤其關注其內部是否能形成穩定共識。



應當說，作為國民黨主席的鄭麗文，其“和陸”立場是無可置疑的。她自去年十月當選國民黨主席後，便將兩岸交流列為首要任務。她曾多次公開表示，計劃於二零二六年上半年訪問大陸，優先安排“先去北京”，並希望與大陸方面進行高層對話，推動兩岸關係緩和。此次訪問的核心基礎是堅持“九二共識”、反對“台獨”，她強調這是國民黨與大陸交流的唯一政治前提。她也曾明確提出，希望此次訪問能與大陸領導人會面，若無法實現高層對話，則可能重新評估行程的必要性。這一表態顯示其訪問並非象徵性行程，而是追求實質政治互動。她還表示，其訪陸行程希望能獲得大陸方面的正式邀請，以避免被民進黨當局抹紅為“親中賣台”。



倘能成行，這將是近十年來國民黨主席首次正式訪陸，可能重啟停擺已久的“國共論壇”。國民黨副主席蕭旭岑已率團赴陸參與智庫交流，被視為為鄭麗文訪陸“打前站”。日前曾經一度傳出，鄭麗文將於三月十二日訪陸，但國民黨中央卻指出，當天是孫中山先生逝世紀念日，黨主席必須在台灣主持相關儀式。因此，最新的說法是，三月二十九日（黃花崗起義紀念日）是可能選項之一。最遲也必須在上半年內進行，因為下半年需投入選舉輔選。



學界分析認為，鄭麗文此舉可建構一個“有能力處理兩岸關係”的對照組，檢驗民進黨是否僅靠“抹紅”應對，還是有實質政策回應。而多項民調也顯示，多數台灣民眾支持兩岸交流。因而鄭麗文強調，締造和平是其最重要使命，避免戰爭風險是她投身公共事務的初衷。



當然，鄭麗文也將按照慣例訪問美國，但其行程規劃為“先訪問大陸，再赴美國”，希望通過先與大陸溝通，再向美方通報成果的方式，意在展現國民黨在中美之間的平衡路線、獨立立場與務實策略。既體現對兩岸溝通的重視，也維持與美國的聯繫，避免被貼上單一立場標籤。



而盧秀燕在其將近八年的台中市長任內，雖然曾多次公開表態不排除訪陸的可能，並強調以“九二共識”為兩岸交流基礎，推動台中與大陸城市舉辦雙城或多城論壇，但卻始終沒有踏上大陸一步更遑論訪問北京。而且對黨主席鄭麗文訪問大陸的訊息，雖然並未公開反對，但卻選擇沉默應對，被解讀為避免影響地方選情的謹慎策略。然而，她卻對訪問美國展現了高度的興趣，繼在二零二四年七月訪問美國之後，又將於今年三月間再次訪問美國，而且時間長達十一天，目的地涵蓋華盛頓、紐約和波士頓等美東政治與經濟核心城市。這次訪問並非普通的城市外交，而是由美方主導安排，層級高於一般地方首長出訪，預計將與美方高層官員會面，並可能在美國重要智庫或大學發表演說。而她在出發前，特別與國民黨黨內“立委”會餐，針對關稅、軍購等議題深入交換意見，展現挑戰“總統”大位的強烈企圖心。實際上，盧秀燕本人就明確表示，此行核心目標是“化解美方對國民黨的誤解”，強調“疑美論是不對的”，因而被視為親自赴美“交心”並“接受面試”。



盧秀燕選擇在國民黨主席鄭麗文計劃訪問大陸之前高調訪美，時間點高度敏感。此舉被廣泛解讀為挑戰黨主席的對外路線主導權，凸顯其“親美務實”的立場，試圖在黨內路線博弈中掌握主動。她要通過實際行動傳遞資訊給美國方面：“疑美”只是鄭麗文個人的立場，並不代表她盧秀燕本人，也不代表國民黨的整體立場，因而她特別強調要澄清外界對其“疑美”的誤解，實則是鞏固國民黨內傳統親美派的支持基礎，並要與鄭麗文的“親陸遠美”路線進行切割。



作為台中市長，盧秀燕的執政成績優異，民調長期領先。但她缺乏“中央”層級的“外事”歷練，此次訪美正是補足“外交學分”的關鍵一步。通過與美方高層溝通軍購、關稅等敏感議題，展現其處理重大國際事務的能力，為參選大位積累實質資本。而歷史經驗顯示，台灣地區主要政治人物赴美溝通結果直接影響其選舉前景。盧秀燕此行不僅會見官員，更被傳可能通過特殊管道接觸特朗普等關鍵人物，若能獲得美方積極回應為其“背書”，將極大提升其在藍營內的競爭力。即便最終未能見面，主動出擊的姿態本身已釋放強烈參選信號。



值得注意的是，盧秀燕並未明確宣佈參選，而是以地方首長身份低調推進，這種“以市政為名，行政治之實”的策略，既規避了黨內程式爭議，又能實質性拓展個人政治空間。然而，此舉也加劇了國民黨內部“親美”與“和陸”路線的分裂風險。