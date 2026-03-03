兩會首場發佈會將開場　中外記者就位

距離發佈會還有半個小時，會場已坐滿中外記者（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲）全國政協十四屆四次會議新聞發佈會將於3月3日下午3時在人民大會堂一層新聞發佈廳舉行。大會新聞發言人劉結一將向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。中評社記者在現場看到，距離發佈會還有半個小時，會場已坐滿中外記者，攝影“長槍短炮”已就位。



據瞭解，在3月1日召開的中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會第十五次會議決定：中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第四次會議於2026年3月4日在北京召開。建議會議的主要議程是：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十四屆三次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案。



2026年是“十五五”開局之年，今年的全國兩會承載著新期待。從五年發展規劃到法治建設，從民生保障到對外交往，全國兩會期間的討論與決策，將為觀察中國今年乃至未來五年的政策走向提供重要契機。作為今年兩會的首場發佈會，發言人會在發言和發問中釋放哪些信息，也備受中外媒體關注。



據悉，目前已有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名。在新聞發佈廳，可以看到許多來自不同國家的記者用不同語言做新聞現場播報。



自1983年全國政協首設新聞發言人制度，沿革至今，劉結一已經是第16位大會新聞發言人。這將是劉結一第三次亮相全國兩會首場新聞發佈會，此前他已擔任過全國政協十四屆二次、三次會議新聞發言人。



（後方支援助理記者：葉佳怡）

