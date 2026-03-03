韓國股市大跌觸發“臨時停牌”

中評社香港3月3日電／韓國股市3日盤中大跌，時隔近一個月再次因主要股指暴跌觸發“臨時停牌”機制。



韓聯社3日報導，受美國和以色列襲擊伊朗影響，當天上午11時21分左右，韓國綜合股價指數（KOSPI）報5987.15點，跌破6000點大關。



韓國證券交易所透露，當天12時5分53秒左右，KOSPI 200期貨指數較前一交易日（2月27日）收盤價下跌超5%，觸發“臨時停牌”機制，程序化交易賣出操作暫停5分鐘。