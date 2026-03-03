劉結一：全國政協助力編制“十五五”規劃

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）全國政協十四屆四次會議新聞發布會今日下午三點在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況并回答記者提問，他向在場中外媒體記者介紹了去年一年，全國政協在助推高質量完成“十四五”規劃目標任務、編制“十五五”規劃方面做出的工作。



劉結一表示，“十四五”以來，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，黨和國家事業取得新的重大成就。五年裡，全國政協圍繞“十四五”規劃的實施，主要開展了以下工作：一是扎實開展調查研究。圍繞“十四五”規劃中涉及的構建高水平社會主義市場經濟體制、全面推進鄉村振興、完善新型城鎮化戰略、優化區域經濟布局、發展社會主義先進文化、推動綠色發展、實行高水平對外開放、促進人的全面發展、增進民生福祉、統籌發展與安全等重大問題，開展主席會議成員牽頭的跨專委會、跨界別的深度研究90多項，開展視察考察調研活動400多次，形成一批高質量研究成果，為規劃實施提供了決策參考和智力支持。二是開展高質量協商建言。堅持協商於決策之前和決策實施之中，聚焦“十四五”規劃目標任務落地、重點領域攻堅、堵點難點破解等，制定年度協商計劃并組織實施，圍繞統籌城鄉融合發展、加強生態環境保護、優化區域教育醫療資源配置、推進文化自信自強等200多個議題召開各類協商議政活動300多次，提出和報送大量相關提案和信息，助推決策優化和決策落實。三是廣泛凝聚智慧和力量。建立健全黨員委員聯系黨外委員、委員聯系界別群衆制度機制。通過宣講團、委員講堂、讀書活動等，把“十四五”政策解讀到基層，築牢共同思想政治基礎，把各界智慧和力量凝聚到黨和國家中心任務上，推動形成完成“十四五”規劃目標任務的合力。通過報道委員履職故事、提案故事，展現委員助力“十四五”發展的鮮活實踐。



劉結一指出，助力科學制定“十五五”規劃是全國政協2025年工作的重要任務。全國政協圍繞“十五五”時期經濟社會發展中的關鍵性決定性因素、中國式現代化建設中需要解決的重要理論和實踐問題、新征程上具有趨勢性規律性的發展變化和具有前瞻性引領性的戰略任務，召開專題議政性常委會會議等協商議政活動，廣泛征求委員意見建議，開展多項深度研究、對策研究，提出提案480餘件，報送信息200餘篇，開設《政協調研》“十五五”規劃建言專題向中共中央、國務院領導同志專報55期，為制定“十五五”規劃提供重要參考。



（後方支援助理記者：劉一瑋）

