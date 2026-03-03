【
以色列軍隊越過“藍線”進入黎巴嫩境內
2026-03-03 15:53:18
中評社香港3月3日電／黎巴嫩安全部門消息人士和目擊者對新華社記者說，一支以色列部隊3日早間越過黎以臨時邊界“藍線”，向黎境內推進約一公里。
消息人士稱，這支以色列部隊由一輛坦克和三輛軍用推土機組成。消息人士還說：“黎巴嫩軍隊正與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊協調，密切關注以色列部隊動向。”
新華社報導，以色列國防軍3日說，以軍一支部隊目前正在黎巴嫩南部地區開展行動，並占領了該地區的多個據點，“以加強前沿防禦”。
