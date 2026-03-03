劉結一：全國政協圍繞大局四方面履職盡責

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）全國政協十四屆四次會議新聞發佈會今日下午三點在人民大會堂一層新聞發佈廳舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問，他首先向在場中外媒體記者介紹了過去一年，全國政協在堅持中國共產黨對人民政協的全面領導，圍繞中心大局履職盡責方面做的工作。



劉結一表示，2025年，全國政協堅持中國共產黨的全面領導，認真貫徹落實中共二十大和二十屆歷次全會精神，貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，緊扣中心大局謀事、聚焦關鍵問題議政，以高品質協商建言服務高品質發展實踐，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



劉結一說，一是把堅持黨的領導貫穿履職全過程各方面，把牢履職正確政治方向。堅持“第一議題”制度，傳達學習習近平總書記最新重要講話、重要指示批示精神和中共中央決策部署，結合政協職責任務完善貫徹落實的常態長效機制，逐件督辦落實。嚴格執行重大事項請示報告制度。持續加強黨的創新理論武裝，政協黨組、主席會議堅持領學促學，常態化開展委員讀書、理論學習和政治培訓。圍繞習近平經濟思想、以人民為中心的發展思想等開展理論研究，深刻領悟黨的創新理論真理力量，以理論清醒築牢政治堅定。紮實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，在精文簡會、改進調查研究、厲行節約等方面取得積極成效，以優良作風保障高品質履職。



劉結一指出，二是聚焦推進中國式現代化協商議政，服務科學民主決策。認真實施全國政協年度協商計劃，緊扣推進中國式現代化和高品質發展中重大戰略性、前瞻性問題，圍繞制定“十五五”規劃、進一步深化經濟體制改革、新質生產力發展、全方位擴大國內需求、文化和科技深度融合、完善和創新社會治理等，開展協商議政。主席會議成員等牽頭，彙聚界別優勢，就增強我國經濟韌性和安全水準、推動人工智慧健康有序發展、推進綠色低碳轉型等重大問題開展專題研究，形成高品質成果。如期完成圍繞“十四五”規劃實施開展的民主監督任務，助推中共中央重大決策部署落地見效。

