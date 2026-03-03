全國政協談中國經濟：穩中向好行穩致遠

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）2025年中國經濟實現了5%的增長，經濟社會發展主要目標順利完成。但輿論也關注外部不確定因素和國內供強需弱等問題給中國經濟發展帶來的影響。在全國政協十四屆四次會議新聞發佈會上，發言人劉結一對當前經濟形勢和發展前景以及全國政協圍繞鞏固經濟穩中向好勢頭開展的工作回答了記者的問題。



劉結一表示，過去一年，外部環境風高浪急，我國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。經濟總量邁上140萬億元新臺階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，新質生產力拔節生長。這次“史上最長”春節假期，餐飲、遊樂、商場人氣旺盛，國內遊客出遊總消費超過8034億元，與去年同比增加1264億元,彰顯超大市場蓬勃生機；春運全社會跨區域人員流動量預計達95億人次，相當於全球人均出行1次以上，照見流動中國澎湃活力。我國經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨洗禮中成長壯大，雖然還面臨一些老問題、新挑戰，但基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要我們堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動我國經濟破浪前行、行穩致遠。



劉結一說，2025年，全國政協認真貫徹落實中共中央決策部署，聚焦經濟社會發展重大理論和實踐問題深化研究，每季度舉辦宏觀經濟形勢分析座談會，研判經濟運行態勢，研究苗頭性、趨勢性問題，為有關部門把握形勢、制定政策提供諮詢。圍繞提升宏觀經濟治理效能、建設現代化產業體系、建設強大國內市場等重點熱點問題，精心組織視察考察和專題調研，為推動高品質發展謀實招、獻良策。聚焦改革發展新情況、新問題協商建言，發揮各類協商平臺作用，圍繞縱深推進全國統一大市場建設、促進民營經濟高品質發展、培育壯大新興產業、前瞻佈局未來產業等方面問題，深入研討、集思廣益，為有關方面決策提供參考。聚焦堅定發展信心做好凝心聚力工作，圍繞重大會議召開、重大政策出臺，鼓勵和支持委員在主流媒體發表解讀文章，深入界別群眾、民營企業宣講政策、解疑釋惑，穩預期、強信心、聚力量，把中共中央工作部署落到推進高品質發展的具體行動。



