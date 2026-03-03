劉結一：全國政協精准發力　推動民主監督

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）全國政協十四屆四次會議新聞發布會今日下午三點在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況并回答記者提問，介紹全國政協圍繞持續優化營商環境、加強黑土地保護、加快推進社會適老化改造等重點任務，連續五年開展專項民主監督，在推動民主監督精准發力方面的做法。



劉結一表示，民主監督是人民政協的主要職能之一，是社會主義監督體系的重要組成部分，是社會主義協商民主的重要實現形式。政協民主監督是協商式監督，聚焦“國之大者”和民之關切，重在與相關職能部門同向發力、同題共答，積極助推中共中央決策部署落地見效。



劉結一指出，圍繞五年規劃落實開展專項監督，是全國政協民主監督的重要形式之一。過去五年間，全國政協十個專門委員會，分別選取“十四五”規劃實施中的重要問題，開展五年一貫、兩屆接續的專項民主監督。全國政協委員779人次參與這十個專項民主監督，提出323條監督意見，助力“十四五”規劃落實。



劉結一說，一是聚焦關鍵內容和環節，推動中共中央決策部署落實落地。針對優化營商環境、推進鄉村建設、加強黑土地保護、促進體教融合、推進城鄉公共文化服務體系建設等主題深入開展監督。以報告、提案、社情民意信息等方式向有關部門反映監督意見；邀請相關部門負責同志參加各類協商會議；主動跟進監督意見辦理情況并向委員及時反饋，形成了有調研、有意見、有辦理、有反饋的工作閉環，助推中共中央決策部署見行見效。



劉結一強調，二是健全完善制度機制，提高民主監督工作制度化規範化程序化水平。制定全國政協加強和改進民主監督工作實施意見等制度規定，高質量落實中共中央批准的年度民主監督工作計劃，堅持主席會議定期聽取進展情況、年度向中共中央報告情況等工作機制，確保監督有力、有序、有效開展。



劉結一說，三是積極探索創新，提升政協民主監督工作質效。推薦217名全國政協委員擔任國家監委、最高人民法院、公安部等部門的特約監督員，制定與紀檢監察機關專責監督貫通協調舉措，探索建立民主監督信息通報共享機制等，與民主黨派中央聯合開展民主監督，合力形成高質量監督成果。



劉結一指出，下一步，全國政協將堅持“十四五”時期開展民主監督的有效做法，圍繞“十五五”規劃實施中的重大課題，深入開展協商式監督，為助力中共中央決策部署落地見效貢獻智慧力量。



（後方支援助理記者：葉佳怡）