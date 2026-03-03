教育科技人才怎培養？劉結一全國兩會答問

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）全國政協十四屆四次會議新聞發布會今日下午三點在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況并回答記者提問，介紹全國政協在更好支持參與教育科技人才體制機制一體改革發展方面的實踐。



劉結一表示，去年3月6日，習近平總書記看望參加全國政協十四屆三次會議的民盟、民進、教育界委員并參加聯組會，同委員們共商國是、深入交流，體現了對教育科技人才工作的高度重視、對政協委員的親切關懷，為建設教育強國、科技強國、人才強國指明前進方向、凝聚奮進力量，給廣大政協委員以極大鼓舞。



劉結一指出，全國政協深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，錨定推進教育科技人才體制機制一體改革重點任務，組織開展視察考察調研和協商議政，共提交相關提案103件，反映并被采用的社情民意信息65篇，提出加強教育資源前瞻布局、加快世界一流學科建設、強化科技創新引領、完善自主人才培養機制、一體推進教育科技人才發展等意見建議，為有關部門制定政策提供有益參考。



劉結一認為，教科領域委員立足自身崗位，發揮專業優勢，在重大科技任務、關鍵核心技術攻關中勇挑重擔，在產教融合、科教融匯中探索新路，在人才培養模式改革、評價機制創新中先試先行，在普及科學知識、培育創新文化中凝聚共識、激發活力，積極為教育科技人才事業高質量發展貢獻力量。



（後方支援助理記者：劉一瑋）

