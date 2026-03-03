劉結一：中國願與世界各國攜手脫貧共發展

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）貧困是人類社會久攻不下的頑疾，也是國際社會廣泛關注的話題。2020年，中國實現貧困人口全部脫貧。全國政協大會發言人劉結一在今年兩會首場記者會上介紹了全國政協在助力中國脫貧人口致富增收方面做的工作。



劉結一介紹，2020年，中國脫貧攻堅的全面勝利，歷史性解決困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題，創造出彪炳史冊的人間奇跡。國際社會予以高度讚譽，稱讚中國為全球減貧作出最大貢獻，樹立令人鼓舞的榜樣。五年來，中國脫貧地區縣縣通高速，村村通公路，網路信號全覆蓋，山鄉巨變，換了人間，牢牢守住不發生規模性返貧致貧底線，鄉村全面振興取得明顯進展。中國脫貧攻堅成果經受住了實踐和歷史的檢驗，向世界有力證明，貧困並非不可戰勝。中國脫貧攻堅取得舉世矚目的成就，靠的是中國共產黨的堅強領導，靠的是中華民族自力更生、艱苦奮鬥的精神品質，靠的是新中國成立以來特別是改革開放以來積累的堅實物質基礎，靠的是一任接著一任幹的堅守執著，靠的是全黨全國各族人民的團結奮鬥，走出了一條中國特色減貧道路。



劉結一表示，中國是國際減貧事業的堅定宣導者、推動者和貢獻者，積極參與國際減貧合作，履行國際減貧責任，為發展中國家提供力所能及的幫助。例如，與150多個國家、數十個國際組織簽署共建“一帶一路”合作檔，一大批標誌性專案落地生根，不僅促進當地經濟發展，還創造了大量就業機會。在亞非歐地區國家設立30多個魯班工坊，這位元記者朋友所在的非洲地區就有17個，為當地培養了經濟社會發展所需的技術技能人才。在100多個國家推廣菌草技術，幫扶貧困民眾脫貧致富。邀請一些發展中國家相關人員來中國體驗新農村建設，交流鄉村治理、產業發展等領域的成功經驗與有效做法，為他們探索符合本國國情的減貧之路提供有益參考。

