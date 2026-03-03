劉結一：全國政協提案探索創新成效明顯

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）提案工作是人民政協履行職能的重要方式。在全國政協十四屆四次會議新聞發佈會上，發言人劉結一向中外記者介紹了全國政協在提高提案品質、增強辦理實效、強化督辦協商等方面的有益探索和創新。



劉結一介紹，提案工作是人民政協的一項全域性工作，是人民政協履職盡責的重要方式，是全過程人民民主的生動實踐。2025年全國政協在提高提案工作品質方面進行有益探索和創新，在“提得好”、“辦得好”和“督得好”方面取得明顯成效。



劉結一說，在“提得好”方面，提高政治站位，加強理論武裝，優化知情明政安排，通過多種形式幫助提案者及時準確瞭解情況，把握發展規律，圍繞“國之大者”和民之關切，提出精準度和含金量高的提案。比如，在全面深化改革領域，提出推動標準制度型開放、數智科技人才一體化改革等提案；在培育新質生產力方面，提出推動企業主導產學研深度融合、建設區域科技創新中心、研發垂直類專業大模型等提案；結合紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，提出加強東北抗聯革命文物保護利用、弘揚正確二戰史觀等提案。這些提案反映情況準確、分析問題深入、提出建議扎實，被遴選為全國政協2025年度好提案。

