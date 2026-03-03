全國政協十四屆四次會議新聞發布會全文

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況并回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）3月3日下午，全國政協十四屆四次會議新聞發布會在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。全國政協十四屆四次會議副秘書長胡衡廬主持發布會，大會副秘書長、新聞發言人劉結一和全國政協辦公廳新聞局局長趙海燕向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。



全國政協十四屆四次會議副秘書長兼新聞發言人劉結一：2025年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。全國政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹中共二十大和二十屆歷次全會精神，認真貫徹落實中共中央決策部署，鞏固團結奮鬥的共同思想政治基礎，圍繞“十五五”規劃編制、進一步全面深化改革、推動高質量發展等議政建言，為黨和國家事業發展作出新貢獻。



2026年是“十五五”開局之年。全國政協將緊扣黨和國家中心任務，圍繞“十五五”開好局起好步的重大問題深入協商議政、開展民主監督，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



中央廣播電視總台記者：習近平總書記要求人民政協“聚焦黨和國家中心任務履職盡責”，請問2025年全國政協在堅持中國共產黨對人民政協的全面領導，圍繞中心大局履職盡責方面做了哪些工作？



劉結一：2025年，全國政協堅持中國共產黨的全面領導，認真貫徹落實中共二十大和二十屆歷次全會精神，貫徹落實習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，緊扣中心大局謀事、聚焦關鍵問題議政，以高質量協商建言服務高質量發展實踐，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



一是把堅持黨的領導貫穿履職全過程各方面，把牢履職正確政治方向。堅持“第一議題”制度，傳達學習習近平總書記最新重要講話、重要指示批示精神和中共中央決策部署，結合政協職責任務完善貫徹落實的常態長效機制，逐件督辦落實。嚴格執行重大事項請示報告制度。持續加強黨的創新理論武裝，政協黨組、主席會議堅持領學促學，常態化開展委員讀書、理論學習和政治培訓。圍繞習近平經濟思想、以人民為中心的發展思想等開展理論研究，深刻領悟黨的創新理論真理力量，以理論清醒築牢政治堅定。扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，在精文簡會、改進調查研究、厲行節約等方面取得積極成效，以優良作風保障高質量履職。