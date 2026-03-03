劉結一：全國政協為高水平對外開放凝心聚力

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）全國政協十四屆四次會議新聞發布會今日下午三點在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況并回答記者提問，介紹了全國政協為中國擴大高水平對外開放所做工作。



劉結一表示，海南自由貿易港全島封關是我國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標志性舉措。封關後的海南自貿港，貿易自由化便利化水平明顯提升，與國際的聯系更加便捷。春節假期，海南離島免稅購物金額較去年春節增長30.8%，免簽入境外籍旅客增長75.6%，物暢其流、人享其行成效明顯。



劉結一強調，自貿港封關運作是中國穩步擴大規則、規制、管理、標准等制度型開放的新探索，展示著中國將改革開放進行到底的堅定決心。中國始終堅持對外開放的基本國策，開放的大門不會關閉，只會越開越大。



劉結一表示，全國政協長期關注和服務我國對外開放事業，過去一年，為擴大高水平對外開放積極議政建言、凝心聚力。圍繞建設更高水平開放型經濟新體制、健全對外投資管理服務體系、西部陸海新通道建設等，深入考察調研，形成高質量研究報告，為推動外貿提質增效、暢通國內國際雙循環提供決策參考。邀請外國智庫、機構代表團訪華，增進其對中國式現代化的了解認知，讓世界看到與中國合作的廣闊空間。委員們在對外交往活動中，交流分享中外合作共贏、彼此成就故事，助力擴大中國開放合作、互惠互利的全球“朋友圈”。



劉結一認為，中國將堅定不移擴大高水平對外開放，促進貿易和投資自由化便利化，為全球發展注入更多正能量和確定性，共享發展機遇，共創美好未來！



