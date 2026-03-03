劉結一：委員履職“服務為民”永遠在路上

全國政協十四屆四次會議新聞發佈會3日下午在人民大會堂一層新聞發佈廳舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）全國政協十四屆四次會議新聞發布會今日下午三點在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況并回答記者提問，介紹了委員履職“服務為民”的做法和故事。



劉結一表示，委員履職“服務為民”活動是十四屆全國政協踐行以人民為中心的發展思想和“人民政協為人民”理念的一項創新舉措。自2023年創設以來累計開展活動1.5萬多項，去年就開展6000餘項，廣大政協委員立足實際，發揮優勢，深入基層群衆、界別群衆，積極宣傳解讀黨和政府政策措施、凝聚界別群衆共識、推動解決群衆急難愁盼問題，為“大家”的蒸蒸日上，“小家”的熱氣騰騰貢獻力量。



劉結一指出，2025年，我們健全制度機制，細化實施方案，加強服務保障，委員履職“服務為民”活動持續深化。委員們依托“科普萬裡行”、衛生“三下鄉”、“送文化下基層”等活動，走進農田牧區、廠礦車間，開展農技培訓、荒漠化防治科普，幫助外貿企業解決實際困難等；深入鄉村社區、高原邊寨，培訓基層醫務人員、舉辦慢病防治講座、開展兒童先心病篩查；積極參加“政協委員情暖百家”“災後重建志願服務活動”，走訪殘障人士、受災群衆，幫助解決實際困難。



劉結一認為，政協委員履職“服務為民”與增進人民群衆福祉同頻共振。去年全國政協委員反映的社情民意信息中，僅就業、社會保障、醫療衛生、生育、教育、養老等領域的就有3000多篇，助推人民群衆最關心最直接最現實利益問題的有效解決。



劉結一指出，履職“服務為民”永遠在路上，廣大委員將繼續深入群衆，傾聽民聲、反映民意、排憂解難、凝聚共識，把這項活動做得更好、更實、更深入。



（後方支援助理記者：葉佳怡）