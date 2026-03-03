美國多地民眾集會抗議對伊朗動武

中評社香港3月3日電／美國紐約、舊金山、洛杉磯、芝加哥、亞特蘭大等主要城市的民眾2日傍晚舉行遊行集會，抗議美國對伊朗發動軍事打擊，要求特朗普政府停止針對伊朗的戰爭行為。



據美國知名反戰組織“即刻行動制止戰爭消除種族主義”聯盟網站介紹，抗議活動會在20多個州的50個城市舉行。該組織表示，當前的衝突可能很快擴大為一場毀滅性的區域性戰爭，造成不可想像的死亡和破壞，應通過大規模反戰行動阻止事態進一步升級。



2日傍晚，數百名抗議者冒著嚴寒在紐約市哥倫布圓形廣場集會，組織方代表發表演講，人們手持標語，大聲呼喊反戰口號，要求“停止針對伊朗的戰爭”，隨後開始遊行示威。



紐約抗議者馬琳達·鄧恩告訴記者，這場衝突已造成死亡和混亂。特朗普政府的單方面行動未經國會批准，希望國會能夠制止“這種瘋狂行為”。



新華社報導，參加紐約抗議活動的猶太裔居民耶胡達·利特曼說：“我參加抗議是為了對正在經受恐怖大屠殺的伊朗人表達支持，我們對流血和不停的戰爭感到厭倦。這是錯誤和不道德的，是對人類的犯罪。”



同一天，大量民眾在舊金山、聖何塞等城市舉行反戰示威活動。在舊金山，抗議者聚集在市中心渡輪大廈附近的廣場，譴責美國打擊伊朗，呼籲結束美國在該地區的軍事介入。



當晚，民眾高舉伊朗國旗、在空襲中遇害的伊朗最高領袖哈梅內伊畫像和標語在白宮外集會，抗議美國對伊朗軍事打擊。



代表伯克利及東灣其他城市的聯邦眾議員拉提法·西蒙也公開譴責相關軍事行動。她在社交媒體上表示，美國和以色列在未經國會批准的情況下對伊朗發動攻擊，顯示出特朗普總統對法治原則的蔑視。



自以色列和美國2月28日對伊朗發動軍事打擊以來，美國民眾持續在華盛頓特區、舊金山和紐約等城市舉行抗議。