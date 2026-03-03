全國政協：同心推進中華民族共同體建設

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）去年，西藏自治區、新疆維吾爾自治區分別迎來成立60周年和70周年大慶。全國政協開展了“委員促三交”等系列活動，聯合各民主黨派、工商聯開展調研，面向民族地區基層群眾開展系列活動。發言人劉結一在今年全國兩會首場發佈會上向中外記者介紹了全國政協過去一年的有關工作情況。



劉結一說，2025年，習近平總書記親自率領中央代表團出席西藏自治區成立60周年慶祝活動、新疆維吾爾自治區成立70周年慶祝活動，這在黨和國家歷史上都是第一次。總書記高度重視新疆、西藏工作，深切關懷新疆、西藏各族人民，激勵鼓舞各族兒女共同團結奮鬥、共同繁榮發展，推進中華民族共同體建設，同心攜手譜寫中國式現代化建設新篇章。



劉結一表示，一年來，全國政協深入貫徹落實習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想，緊扣民族工作主線，為服務推進中華民族共同體建設履職盡責、獻計出力。圍繞中華民族共同體建設的重點問題開展研究，提出加強中華民族歷史和中華民族共同體理論研究、健全制度機制和法律法規體系等建議，有關部門回饋將在制定“十五五”專項規劃中充分吸收。發表《健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制》《鑄牢中華民族共同體意識開闢了馬克思主義民族理論中國化時代化新境界》等文章，助力新時代黨的民族理論學理化闡釋、體系化構建。圍繞“十五五”期間民族地區經濟社會發展應關注的若干問題開展調研，提出發展特色優勢產業、統籌經濟發展與生態保護等建議，助推民族地區更好融入新發展格局。圍繞“發揮文博事業力量 鑄牢中華民族共同體意識”等專題深度協商議政。全國政協辦公廳參與舉辦“和美邊疆 民族同歌—新疆西藏美術作品展”，以藝術精品禮贊黨的民族工作光輝成就，展現各族人民團結奮鬥的磅礴氣象。

