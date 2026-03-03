中國科技股上市潮　券商跟不上新股掛牌步伐

中評社香港3月3日電／中國許多人工智能（AI）公司近期紛紛上市，但券商跟不上新股掛牌的快速步伐，分析師對相關公司的覆蓋出現缺口。



彭博星期二（3月3日）的匯編數據顯示，過去一年在香港上市的27家AI相關公司中，近80%獲得分析師覆蓋的人數不到三位。這些較少受到關注的公司，包括上海壁仞科技和臥安機器人，其股價自上市以來已飆升超過60%。



在全球市場因AI顛覆性變革而動蕩下，這批新興的晶片設計公司和大型語言模型公司，幫助中國市場能夠脫穎而出。



隨著這些新秀即將迎來首個財報季，分析師提供的指引卻寥寥無幾。這使得評估進一步投資的價值變得困難，尤其是在大多數公司尚未獲利的情況下。



美國銀行亞太區股票策略主管吳旖（Winnie Wu）表示，從投資角度來看，這確實讓事情變得更加困難。目前市場需要更深入的分析和理解，包括對行業、公司創始人及管理團隊、公司治理、財務誠信的判斷；這對遠在3000英里（4828公里）之外的海外投資者來說，獲取相關信息可能很困難。



中國大陸的上市尤其屬於這一類。自12月初在上海上市以來，晶片設計公司摩爾線程的股價已飆升超過400%，但目前沒有分析師對其追蹤研究。



沐曦集成電路在12月IPO時，漲幅高達693%，打破摩爾線程的紀錄，目前獲得兩位分析師覆蓋。



相較之下，美國大型公司通常在上市25天後開始獲得分析師的覆蓋。衛星製造商約克太空系統公司（York Space Systems）1月籌集了6.29億美元（8.02億新元），金額約為摩爾線程發行規模的一半，目前卻被彭博追蹤的10位分析師覆蓋。



建築科技公司EquipmentShare.com在1月進行了8.59億美元的IPO，與壁仞同月的IPO規模大致相當，獲得10位分析師關注。



有跡象表明，至少對於規模最大的公司而言，相關的研究正在增加。摩根大通和高盛最近開始覆蓋Minimax Group Inc.和北京智譜華章科技公司，兩者股價上個月均上漲超過60%。



美國銀行的科技分析師近期開始覆蓋幾只股票，部分原因是因為中國AI公司在全球供應鏈中的重要性日益提升。晨星公司也計劃選擇性地擴大覆蓋範圍。



摩根大通對Minimax和智譜均給予買入評級，預計兩家公司將在2030年實現盈利，市盈率可能達到30倍，理由是“該行業的高增長以及相對於中國互聯網同行的溢價”。



高盛給予智譜中性評級，其依據是對該公司到2035年息稅前利潤率的預估。



MiniMax星期二將首次以上市公司的身份發布業績。該公司2025年營收增長159%，遠超預期，反映出其迅猛增長勢頭，吸引了眾多投資者湧入這家中國領先的OpenAI競爭對手。該公司淨虧損18.7億美元，一年前同期為4.652億美元。