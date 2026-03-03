2030年移動產業貢獻達全球GDP8.4%

中評社香港3月3日電／全球移動通信系統協會智庫最新發布的報告預測，到2030年，全球移動技術和服務產業的經濟貢獻將達到11.3萬億美元，占全球GDP（國內生產總值）的約8.4%。



這份名為《2026年移動經濟》的報告指出，2025年移動技術和服務產業創造了7.6萬億美元的經濟價值，相當於當年全球GDP的6.4%；預計到2030年，移動產業創造的經濟價值將達11.3萬億美元，即全球GDP的約8.4%。



新華社報導，報告顯示，2025年移動生態系統在全球範圍內提供了5000萬個就業崗位，並貢獻了超過8000億美元的公共收入。預計到2030年，全球57%的移動連接將基於5G網絡運行，而2G和3G等傳統網絡連接占比將分別降至1%和5%。運營商的收入將從2025年的1.19萬億美元增至2030年的1.36萬億美元。



報告還強調了數字時代的網絡安全問題。隨著網絡向軟件化和智能化演進，絕大多數運營商認為當前面臨的安全威脅程度“較高”或“非常高”，需採取多重安全措施應對。報告認為，為打擊網絡詐騙等問題，政府、監管機構和移動行業應加強相關教育和立法，提升防火牆等技術保護能力，以及強化全球合作等。



報告還指出，移動互聯網正在快速普及，使用鴻溝正在縮小，但目前全球仍有超過30億人未接入移動互聯網。



《2026年移動經濟》總結並展望了移動產業發展的新趨勢、塑造移動產業結構的新動向、移動產業對經濟的影響以及支持產業創新增長的政策。報告指出，移動產業正從以連接為核心的模式，轉型為由先進數字平台、5G獨立組網、人工智能和開放應用程序接口驅動的新模式，這種演變已在重塑全球經濟。