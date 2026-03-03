劉結一：服務國家外交大局 共建命運共同體

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲 陳思遠）全國政協十四屆四次會議新聞發布會今日下午三點在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況并回答記者提問，介紹了全國政協對外交往作為國家總體外交的重要組成部分，在服務國家外交大局方面做出的工作。



劉結一表示，當今世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出。中國身體力行，堅持高舉構建人類命運共同體旗幟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推進高質量共建“一帶一路”，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，致力建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。中國堅持推動高質量發展和擴大高水平對外開放，既發展自身又造福世界，始終是動蕩世界中最穩定、最可靠、最積極的力量。



劉結一強調，廣泛開展對外交往，是全國政協一項重要任務。過去一年，在習近平外交思想指導下，全國政協統籌推進政協公共外交、民間外交、智庫外交，為服務國家外交大局作出了積極貢獻。



劉結一指出，全國政協主席會議成員率團訪問十多個亞非拉國家，全國政協接待十餘批外國朋友訪華，舉辦2025年中國經濟社會論壇、第20次中歐圓桌會議，邀請100餘位外國朋友參加“進政協”活動，深化同民間友好人士、知名智庫專家等對話交流。我們同各國朋友圍繞世界局勢演進、深化互利共贏、加強文明互鑒、凝聚合作共識等重要問題深入探討，就經濟社會發展五年規劃編制、生態環保、脫貧減貧、婦女發展等分享經驗。在交流交往中，大家共同深化了對人類前途命運的思考，認為解決當今世界難題要有遠見和擔當，中國提出的重要理念和方案，為各國攜手建設更加美好的世界提供了理念指引、注入了強勁動力。



劉結一認為，全國政協將繼續加強同各國朋友溝通聯系，傳遞理念力量，匯聚合作共識，助力共建人類命運共同體。



（後方支援助理記者：劉一瑋）

