霍爾木茲海峽封鎖　能成為日本出兵藉口嗎？

中評社香港3月3日電／日經新聞分析指出，伊朗已封鎖霍爾木茲海峽，該海峽對日本來說也屬於能源進口的要衝。日本政府過去曾把“水雷封鎖該海峽”作為可行使集體自衛權的“存亡危機事態”的設想事例。不過，此次將謹慎研判局勢。



日本官房長官木原稔在3月2日的記者會上表示：“現階段尚未認定這屬於基於安全保障相關法律的重大影響事態和存亡危機事態”。



分析稱，存亡危機事態是安倍晉三政權時期的2015年通過的安保相關法律中所規定的概念。所謂“存亡危機事態”是指與日本有密切關係的其他國家受到武力攻擊、出現日本存亡受威脅的明顯危險的狀態。如果日本政府認定事態嚴重，在沒有其他適當手段的情況下，可以有限行使集體自衛權。



在日本國會審議安保相關法律時，安倍作為存亡危機事態的具體事例曾經列舉的正是水雷封鎖霍爾木茲海峽的狀況。針對其他國家軍隊作為武力行使的一環而布設的水雷，實施掃雷（清除）的行動可以被視為行使武力。



日本原油進口的9成以上依賴中東。據稱，運送這些原油的油輪中有8成需經由位於波斯灣入口的霍爾木茲海峽。



分析指出，如果海峽被水雷等封鎖，將對日本的能源供應造成嚴重影響。同盟國美國也有可能在掃雷方面向日本尋求協助。



日本政府當時估計，實際發展到掃雷事態的可能性很低。安倍也曾在國會答辯稱：“並非具體設想現實中會發生這種情況”。



分析稱，對於是否認定為存亡危機事態並沒有明確的標準，日本政府需根據實際發生的事件進行個別判斷。日本首相高市早苗3月2日在眾議院預算委員會會議上解釋稱：“正在就事實關係收集資訊”。



日本外務省官員認為，布設水雷“將是與世界為敵，伊朗相當謹慎”。日本防衛省官員也認為可能性“不高”。迄今為止，霍爾木茲海峽也發生過威脅資源進口的案例，但日本政府從未啟動過集體自衛權。



日本企業運營的油輪2019年在霍爾木茲海峽附近遭襲。日本政府當時認為攻擊主體不明，無需擔心能源供應中斷，並未將其認定為存亡危機事態。



美軍在2025年6月攻擊伊朗核設施之際，該海峽的封鎖也曾被談論。時任首相石破茂沒有明確表示是否屬於存亡危機事態。