特寫：兩會首場發佈會　記者“搶佔高地”

發佈廳內猶如“自製”了幾座“高峰”，記者們各出奇招，努力“攀登”至頂（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲）全國政協十四屆四次會議新聞發布會3月3日下午在人民大會堂一層新聞發布廳舉行。作為今年全國兩會的首場新聞發佈會，又適逢“十五五”開局的重要時刻，這場發佈會受到中外媒體的極大關注。



中評社記者在現場看到，下午三時舉行的發佈會，提前一小時發佈廳已經基本坐滿，後續進入的記者們只能擁擠著站在大廳入口處。發佈會開始後，由於發佈廳內記者眾多，要拍攝一個滿意的畫面，只是“搶站位”已經不夠。發佈廳各個位置的攝影、攝像記者們紛紛“搶高地”——記者們高舉雙手、站上高梯、爬上高台……發佈廳內猶如“自製”了幾座“高峰”，記者們各出奇招，努力“攀登”至頂，按下快門，才能把會場內緊密熱鬧的現場畫面“收入鏡頭”，用影像書寫中外媒體對全國兩會的關注。



2026年是“十五五”開局之年，今年的全國兩會承載著新期待。據悉，目前已有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者2000多名，港澳台記者和外國記者1000多名。從五年發展規劃到法治建設，從民生保障到對外交往，全國兩會期間的討論與決策，將成為中外記者們觀察中國今年乃至未來五年的政策走向的重要契機。



