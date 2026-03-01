聚焦台胞關鍵小事　周琪談讓好政策順暢落地

全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪3日在台灣團駐地接受媒體聯合採訪（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪3日在台灣團駐地接受媒體聯合採訪。今年是周琪作為全國人大代表履職的第四年，兩會期間，他聚焦維護台胞權益、落實同等待遇、深化兩岸交流等議題積極建言獻策，用一件件民生小事推動兩岸融合走深走實。



令記者印象深刻的是，周琪在受訪時談到台胞申領消費品以舊換新國家補貼一事。這為觀察兩岸融合發展提供了一個鮮活、具體、微觀案例——以往我們多從宏大敘事解讀兩岸融合，殊不知，萬千件貼近生活的民生小事，才是融合發展扎根人心、落地見效的關鍵所在。



周琪介紹，消費品以舊換新國補政策由商務部統一規定、各省具體落實。但在落地過程中，不少省份台胞難以順利申領補貼。以遼寧為例，當地台聯正積極與有關部門溝通協調，推動優化辦理流程，切實便利台胞申領。



“在推進國補申領的過程中，我們又發現了台灣居民居住證使用的配套堵點。”周琪表示，按照政策規定，台胞憑台胞證、居住證均可申領補貼，但實際操作中，居住證往往不被認可，系統僅核驗台胞證。相關單位擔心兩證無法關聯認定為同一人、可能造成重復領取，因此在受理時只認台胞證。按照相關平台要求，申領國補所綁定的銀行卡、電話卡必須與台胞證信息一致。不少台胞日常兩證混用，便無法通過核驗，甚至在支付、實名認證等環節也頻頻受阻。



“同樣是台胞，有人能領、有人領不了，問題看似不大，卻直接影響台胞生活便利度，甚至可能讓台胞對惠台政策產生誤解。”周琪說，希望把這些民生堵點逐一梳理清楚、妥善解決，讓好政策真正順暢落地、惠及更多台胞。

