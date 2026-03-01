周琪展望統一前景：台胞生活將更加美好

全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪3日在台灣團駐地接受媒體聯合採訪。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪3日在台灣團駐地接受媒體聯合採訪。周琪指出，實現統一後，台灣同胞將堂堂正正做中國人，台灣同胞生活將更加美好。



談及台灣年輕一代歷史認知問題，周琪指出，台灣青年對歷史不瞭解，與島內教育導向直接相關。他本人長期關注歷史，深入研究牡丹社事件、《馬關條約》後台灣同胞抗日鬥爭，以及全民族抗戰爆發後台灣同胞來大陸參戰的歷史，目前島內仍有不少台胞銘記歷史、宣傳抗日史實。



周琪嚴正指出，賴清德及民進黨使用“終戰”一詞，本質是刻意模糊歷史。他說，賴清德出身新北萬里礦工家庭，其父經歷過日據時期，瑞芳事件中數百名礦工被日軍迫害慘死，作為受迫害群體後代，賴清德相關言論實屬數典忘祖。



就基隆甜品店因使用“青提”一詞遭綠營網民抵制一事，周琪認為，兩岸同文同種，雖在長期發展中存在用語差異，但經多年交流早已相互融通，這是中華文化包容性的體現。為一個詞語刻意抵制商家，是極其缺乏文化素養的行為，不代表廣大台灣同胞，只是民進黨狂熱支持者為抵制而抵制、為“去中國化”而“去中國化”的極端表現。



當前國際局勢複雜多變，不確定因素增多，周琪深入分析了兩岸關係面臨的機遇與挑戰。他指出，在機遇方面，祖國大陸綜合國力持續增強，經濟社會發展韌性強勁，為兩岸關係和平發展奠定堅實基礎；“十五五”規劃開局，台灣同胞若能抓住契機深化交流合作，將對台灣經濟社會發展產生巨大推動作用。挑戰主要來自內外兩方面，內部是民進黨當局堅持“倚美謀獨”，阻撓兩岸交流、破壞兩岸關係和平發展基礎；外部是美國等西方勢力打“台灣牌”，以台灣為棋子阻礙中國發展進步，這是重大挑戰。

