陳雲英談民族共同體：是台灣人更是中國人

台灣省全國人大代表、全國人大華僑委員會委員陳雲英（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）台灣省全國人大代表、全國人大華僑委員會委員陳雲英3日在台灣團駐地接受媒體聯採。採訪中，她從“鑄牢中華民族共同體意識”角度出發，深入剖析兩岸文化認同問題，指出“兩岸一家親”的最終目標就是：等到統一那天，兩岸同胞真正理解、認同“休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共”的核心理念。



陳雲英指出，鑄牢中華民族共同體意識，是國家長期推動的重要工作。早在1902年，梁啟超先生最早提出“中華民族”這一概念，至今已走過124年歷程。一百多年來，華夏子孫、中華民族始終心心相念，謀求的正是全體中華兒女心連心、自覺認同民族身份，在民族復興征程中扛起共同責任。



回望近代歷程，陳雲英表示，1912年，孫中山先生提出五族共和，推動漢、滿、蒙、回、藏等各民族緊密團結。當時正值國家危亡、列強環伺的革命年代，孫中山先生的核心期盼，便是中華民族團結一心、實現復興。



從歷史傳承來看，陳雲英說，1931年至1945年抗日戰爭時期，國共兩黨攜手共禦外侮，鑄就了休戚與共的共同體意識，將民族融合與救亡圖存緊密結合。時至今日，國共兩黨能夠在民族大義上形成共識，其歷史根基正是在這一時期奠定——為民族融合、救亡圖存、國家統一，共同構建多民族交融的中華民族共同體。



陳雲英進一步介紹，1949年中華人民共和國成立後，確立並長期奉行民族平等、民族團結、民族區域自治的民族政策，目的是廢除民族壓迫、化解民族內部矛盾。衹有內部沒有矛盾、沒有歧視、沒有互相傷害，才能平等團結、同心同向、一致對外，為中華民族偉大復興共同奮鬥。這一立場，也是我們開展對台工作、服務台灣同胞的根本遵循。