中評觀察：從政協發佈會看中國發展動力

全國政協十四屆四次會議新聞發佈會3日下午在人民大會堂一層新聞發佈廳舉行（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月3日電（記者 盧哲）3月3日下午，全國政協十四屆四次會議新聞發布會在人民大會堂一層新聞發布廳舉行，大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。中評社記者現場觀察，在1個多小時的時間裡，劉結一回答了12個中外媒體記者提出的問題，其中談到的多個話題，正是從不同角度生動描述了中國的“發展動力”。



2026年是“十五五”開局之年，今年的全國兩會承載著新期待。從五年發展規劃到法治建設，從民生保障到對外交往，全國兩會期間的討論與決策，將為觀察中國今年乃至未來五年的政策走向提供重要契機。作為今年兩會的首場發佈會，發言人會在發言和發問中釋放哪些信息，備受全球關注。



中評社記者在現場觀察，劉結一回答的12個問題中，除了全國政協主要工作，還涉及了經濟形勢、脫貧減貧、高水平對外開放等熱點話題，其中正生動描述了當下中國的強勁發展動力。



發展，是深化改革，是開好局、起好步。



劉結一在發言時說，2025年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年。全國政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面貫徹中共二十大和二十屆歷次全會精神，認真貫徹落實中共中央決策部署，鞏固團結奮鬥的共同思想政治基礎，圍繞“十五五”規劃編制、進一步全面深化改革、推動高質量發展等議政建言，為黨和國家事業發展作出新貢獻。