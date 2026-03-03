從減貧到外交：政協發布會解碼中國擔當

大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月4日電（記者 陳思遠）“中國堅持推動高質量發展和擴大高水平對外開放，既發展自身又造福世界，始終是動蕩世界中最穩定、最可靠、最積極的力量。”在全國政協十四屆四次會議新聞發布會上，劉結一作出上述表述。他在回答中國減貧經驗與外交議題時，多次提到人類命運共同體理念，生動展現出中國的大國擔當。



在回答國際減貧事業相關問題時，劉結一指出，中國脫貧攻堅成果經受住了實踐和歷史的檢驗，向世界有力證明，貧困並非不可戰勝。



他表示，中國是國際減貧事業的堅定倡導者、推動者和貢獻者，積極參與國際減貧合作：與150多個國家、數十個國際組織簽署共建“一帶一路”合作文件，一大批標誌性項目落地生根，促進當地經濟發展與就業；在亞非歐地區國家設立30多個魯班工坊，為當地培養了經濟社會發展所需的技術技能人才；在100多個國家推廣菌草技術，幫扶貧困民眾脫貧致富；邀請發展中國家交流鄉村建設與治理經驗，為他們探索符合本國國情的減貧之路提供有益參考。



劉結一強調，中國願意同世界各國攜手共建擺脫貧困、共同發展的人類命運共同體，持續為全球減貧事業作貢獻。



談及全國政協對外交往服務國家外交大局時，劉結一表示，中國身體力行，堅持高舉構建人類命運共同體旗幟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，致力建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

