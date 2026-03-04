中評現場：台胞台青北京度元宵體溫情

廣陽書院2026“大樹音樂會”元宵國樂夜於3月3日晚順利啟幕（主辦方供圖） 中評社北京3月4日電（實習記者 陳鑫琳）花燈映夜，國樂寄情。2026年3月3日，由廣陽書院攜手北京民族樂團傾情打造的“廣陽樂語賀元夕・大樹春聲啟新程”2026大樹音樂會元宵國樂夜，在廣陽書院溫情啟幕。音樂會延續“民樂＋國潮”核心的風格，以室內樂、合奏、獨奏為主要表現形式，融入傳統花燈、元宵燈謎等節慶元素，邀請在京台青台胞與北京民眾在團圓良宵共賞國樂風華，共啟2026年工作生活的美好征程。



春韵啟歲，樂暖人心。演出以春意入樂，緩緩拉開帷幕。開篇曲《好春光》以靈動明快，各類樂器交織呼應。竹笛清亮婉轉，二胡柔婉綿長，琵琶珠圓玉潤，阮琴醇厚沉穩，將春日萬物復甦的生機與國潮氣息完美融合；緊隨其後的《流沙》融入國際音樂元素，創新呈現出獨具一格的民族室內樂風格。細膩的演繹讓旋律如流沙般溫潤流淌，營造出白駒過隙、靜謐悠遠的意境；《歡沁》則以輕快節奏回歸靈動，旋律中滿是春日喜悅，沁人心脾，也讓現場觀眾提前沉浸在元宵佳節的歡騰氛圍之中。



隨著旋律流轉，“元宵歡騰”的氛圍如期而至，多首充滿民族色彩的國潮曲目將節日氣氛推向高潮。笛子獨奏高亢嘹亮又不失靈動，合奏輕柔勾勒月光溫婉，打擊樂鏗鏘描摹夜色深沉，重奏俏皮傳遞節日溫馨，傳統民族樂器在國潮表達中交織出熱鬧喜慶又靜謐美好的節慶氛圍。其中嗩呐獨奏環節點燃全場，《正月十五鬧雪燈》與《百鳥朝鳳》接連上演，嗩呐的高亢嘹亮與演奏者的精湛技藝相得益彰：前者再現雪中賞燈、游人如織的熱鬧場景，後者以惟妙惟肖的百鳥啼鳴，將民族樂器的獨特魅力展現得淋漓盡致，引得現場觀眾頻頻拍手叫好。



壓軸曲目《新賽馬》節奏明快激昂，樂隊伴奏層層遞進，仿佛將觀眾帶到萬馬奔騰的遼闊草原，現場掌聲、喝彩聲此起彼伏。而後，音樂會在“團圓終章”的返場曲《花好月圓》中落下帷幕。旋律悠揚婉轉、喜慶祥和，既呼應了元宵團圓的主題，也為整場音樂會畫上圓滿句號。歡聲笑語與樂聲交織，滿是濃濃的溫情與暖意。



“很開心來參加音樂會，感受元宵節的氛圍。今年我在台灣過年，又來北京過元宵，體會到兩岸文化的同根同源。” 一位台胞動情說道。音樂是連接兩岸同胞的情感紐帶，此次傳統國樂與國潮元素相融，既讓傳統文化 “潮” 起來、活起來，又依托廣陽書院深厚的文脈底蘊，讓兩岸同胞在音樂中共度良宵、增進情誼。



在悠揚樂聲中，兩岸同胞共同感受中華傳統文化的魅力，寄托對團圓和睦的美好期盼；在春日序曲中，大家攜手並肩，共啟2026年的美好新程。未來，廣陽書院將繼續深耕西城文脈，以“大樹音樂會” 為載體，搭建更多優質文化交流平台，融入多元藝術形式與沉浸式體驗，讓傳統與潮流碰撞出更絢麗的火花，讓中華文化在互鑒中生生不息，讓同胞情誼在交流中愈發深厚。