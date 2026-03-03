中評側記：記者奔走現場　全景記錄兩會盛況

莊嚴的國徽懸掛大會堂正上方，熠熠生輝（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月4日電（記者 陳思遠）3月3日，全國政協十四屆四次會議新聞發布會在人民大會堂一層新聞發布廳如期舉行，為今年全國兩會拉開序幕。當天下午，中外記者早早來到人民大會堂外排隊等候，懷著熱忱與責任，前來參加兩會的首場發布會。



中評社記者在現場觀察到，境內記者和港澳台記者的記者證存在明顯顔色區分：台灣記者證下方為藍色，香港記者證下方為紅色，境內記者證則整體為黃色。這一細節也成為初次參加兩會的記者們熱議的話題。在交流中，記者們還發現，採訪證件的使用模式也有所不同，港澳台媒體憑借一張通用採訪證，即可參與全國人大和全國政協會議的相關採訪報導活動，而境內媒體則實行“一會一證”的管理模式，這一差異讓不少初次參加兩會報導的記者感到新奇。



下午2時許，記者們走到人民大會堂門口，莊嚴的國徽懸掛大會堂正上方，熠熠生輝。駐足凝望，不少記者心中都油然而生一股強烈的民族自豪感，同時也深刻感受到肩上的責任之重——做好兩會報導，向國內外傳遞中國聲音、講述中國故事，成為大家共同的信念。



進入發布廳前，還需要在大會堂入口處經過一次安檢，記者們都十分配合。一過安檢，記者們就急匆匆跑進發布廳，搶占最佳拍攝位置。



發布會現場可謂“座無虛席，站也無虛位”，新聞發布廳被中外媒體記者圍得水洩不通。為了捕捉最佳拍攝角度，記者們或並排站立、凝神傾聽，或手持相機、手機，甚至架起小梯子穿梭在會場中，每一個身影都透著專注與嚴謹。

