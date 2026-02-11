快評：特朗普能否如期訪華取決於什麼？

近年影響中美關係走勢最重要的是貿易和台灣問題。 中評社快評／美國與以色列2月28日突襲伊朗，炸死伊朗最高領袖哈梅內伊，損及中國在中東的戰略利益。美國總統特朗普3月底還能如期訪華嗎？各方都在關注，外媒有不一樣的報導。



根據白宮已公布時程，特朗普預定3月31日至4月2日訪華，延續去年10月中美領導人在韓國釜山達成的貿易休戰安排。中方迄今尚未公開確認，僅表示雙方仍在溝通。



《紐約時報》3日專文報導，美以突襲伊朗，美中關係再添不確定性，北京指責美以行動是推動“政權更替”，強硬表態背後，原定在3月底4月初的中美峰會可能會生變。《聯合早報》3日則引述上海學者沈丁立和新加坡學者李明江的看法，認為中美關係今年大體趨穩定，特朗普訪華大概率不會因美國襲擊伊朗而生變。



彭博社3日引述消息人士報導，美國財政部長貝森特和中國副總理何立峰下周末將在巴黎舉行會晤，兩國也已開始探討重啟互利投資，這顯示在美國對伊朗發動攻擊後，中美元首峰會的籌備工作仍在進行。



綜合各方訊息，針對美以突襲伊朗，中方的反應是“積極勸和阻戰”，不希望事件對中美重大雙邊外交活動產生負面影響。很顯然，事件令兩國元首峰會籌備工作變得更複雜，但不會成為最重要的決定因素。



近年影響中美關係走勢最重要的是貿易和台灣問題。其中，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要的問題。特朗普能否如期訪華，取決於美方如何處理台灣問題。《紐約時報》2月27日引述美國官員說法，披露美國國會1月批准的對台130億美元軍售案目前仍被擱置在國務院，因為白宮指示暫緩推進，避免特朗普4月訪問中國行程生變。



特朗普急於訪華，他比中方更擔心行程生變。美以突襲伊朗，不會增加，甚至減少了特朗普手中的籌碼，中方將佔據更多主動。