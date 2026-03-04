】 【打 印】 
杜拜美國領館附近遭無人機襲擊
　　中評社香港3月4日電／阿聯酋杜拜有關部門3日表示，因一起無人機襲擊事件，位於杜拜的美國領館附近發生小範圍火情。

　　新華社報導，有關部門稱，火勢已被迅速撲滅，事件未造成人員傷亡，相關情況已得到控制。

