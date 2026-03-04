【
伊朗稱完全控制霍爾木茲海峽 油輪被炮彈擊中
http://www.CRNTT.com
2026-03-04 09:06:22
中評社香港3月4日電／據伊朗法爾斯通訊社3日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍副司令穆罕默德·阿克巴爾扎德表示，霍爾木茲海峽已完全處於伊朗海軍的控制之下，十多艘油輪在該海峽被炮彈擊中。
新華社援引報導，阿克巴爾扎德說，革命衛隊海軍多次警告霍爾木茲海峽處於戰爭狀態，任何船只都可能被炮彈或無人機擊中。但仍有十多艘油輪無視警告，已被炮彈擊中並燒毀。
阿克巴爾扎德強調，在伊朗宣布霍爾木茲海峽禁止航行後，油輪、商船和漁船已無法通過該海峽。
