傳伊朗新任最高領袖出爐　哈梅內伊次子接班

中評社香港3月4日電／伊朗最高領袖哈梅內伊在美以聯手空襲中喪生後，接班人出爐！哈梅內伊之子穆傑塔巴獲選為下一任最高領袖。穆傑塔巴以堅定擁護其父強硬保守主義而聞名，並與伊斯蘭革命衛隊關係密切。



據伊朗國際通訊社引述知情人士消息稱，在革命衛隊的壓力下，伊朗專家會議選出哈梅內伊之子穆傑塔巴為下一任最高領袖。



“專家會議”是伊朗的特殊權力機構，負責選舉出伊朗最高領袖，並擔任監督角色。



據《中時新聞網》引述美國有線電視新聞網報導，穆傑塔巴以堅定擁護其父強硬保守主義而聞名，並與伊斯蘭革命衛隊關係密切。



《紐約郵報》報導，穆傑塔巴在其父政權中並無正式職位，但仍於2019年受到美國的制裁。報導指出，此次任命出人意料，因為伊朗歷來不贊成家族繼承領導權，尤其是在1979年革命推翻君主制奪取政權之後。



穆傑塔巴1969年出生，是哈梅內伊的次子，兩伊戰爭期間曾服役於革命衛隊，與軍方及情報體系高層建立了深厚的人脈，過去二十年，他被視為哈梅內伊辦公室的“守門人”。



伊朗伊斯蘭革命的初衷是推翻巴勒維王朝的君主制，因此“父傳子”在神權體制內極具爭議，易引發內部教士團體的不滿；此外，2025-2026年伊朗內部已爆發多輪反政府示威，穆傑塔巴的強硬派形象可能進一步激化民間情緒。