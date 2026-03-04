鄭麗文對美闡釋國民黨政策：台灣不必選邊站

鄭麗文在美《外交事務》闡述國民黨政策 中評資料相

中評社華盛頓3月3日電（記者 余東暉）中國國民黨主席鄭麗文3日透過美國權威外交期刊《外交事務》，首次對美公開系統闡述其領導下的國民黨對於中國大陸和美國的政策。其核心思想是：台灣不必在中國大陸和美國之間進行選擇，台海和平需要台北與北京和華盛頓都進行合作。但是鄭麗文並沒有談及兩岸關係的長遠願景。



3日在《外交事務》發表的鄭麗文署名文章題為“台灣不必做出選擇：海峽兩岸和平需要與北京和華盛頓都進行合作”。文章開篇指出，在北京和華盛頓爭奪太平洋地區影響力之際，台灣如何處理兩岸關係將直接影響該地區的和平穩定。許多觀察人士認為，台灣必須選擇與其中一方結盟。鄭麗文指出，這種非此即彼的視角具有誤導性。台灣衹有在保持自身空間、追求自身利益時，而非成為一方的前線哨所或另一方的附屬夥伴時，才能發揮其最強大的力量。



鄭麗文表示，台灣可以通過維持可信的威懾力、避免採取可能改變現狀的挑釁行動以及保持海峽兩岸暢通的溝通渠道來降低衝突風險。它要求台灣開展基於自身利益的積極對話，將華盛頓視為安全夥伴，同時管控與北京的關係，以防止在台海地區發生不必要的挑釁或誤判。



鄭麗文稱，國民黨認為，兩岸和平並非終極狀態，而是與中國大陸和美國開展建設性對話的基礎。這意味著在符合“中華民國憲法”的前提下，恢復與北京的結構性對話。這也意味著建立更加制度化的兩岸關係，使其足以應對任何內部政治變遷，例如未來台灣選舉的結果。兩岸和平不僅需要善意，更需要可信的路線圖--一份北京可以信賴的、真正能夠維護穩定的框架；一份華盛頓和國際社會可以認可的、符合自身利益和價值觀的路線圖。