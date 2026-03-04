國台辦3月4日例行發佈會全文

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月4日電（記者 陳思遠）3月4日上午，國務院台灣事務辦公室在國台辦新聞發布廳舉行例行新聞發布會，國台辦新聞發言人張晗就中東局勢對兩岸關係帶來的影響、美台關係、春節期間兩岸民眾交流互動等近期相關熱點問題回答記者提問。以下是問答全文：



張晗：各位記者朋友，大家上午好。歡迎參加國務院台辦例行新聞發布會。下面請大家提問。



人民日報記者：全國兩會馬上召開，我們注意到越來越多台灣同胞特別是台灣青年表示關注。對此有何評論？



張晗：人民代表大會制度是我國的根本政治制度，中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度是我國的基本政治制度。全國人民代表大會和中國人民政治協商會議是集中反映和深入踐行全過程人民民主的重要平台。今天開幕的全國政協十四屆第四次會議和明天開幕的十四屆全國人大第四次會議是在“十五五”開局之年召開的重要會議，包含討論、審議政府工作報告和“十五五”規劃綱要等議程，將勾勒國家未來5年發展藍圖，揭示國家未來發展的邏輯和方向。



通過關注、讀懂兩會，廣大台灣同胞可以更好瞭解大陸民主政治制度和國家經濟社會發展情況，感受大陸全過程人民民主和中國式現代化發展成就，瞭解國家未來發展方向、從中把握自身發展機遇。希望廣大台灣同胞包括台灣青年積極參與兩岸交流合作、融合發展，共同推動兩岸關係和平發展，共創民族復興、祖國統一的美好未來。



福建廈門衛視記者：春節假期，兩岸“小三通”客運航線迎來兩岸同胞返鄉探親旅遊熱潮，請介紹有關情況。



張晗：春節期間，兩岸“小三通”航線持續平穩運行，便利兩岸民眾特別是台胞探親訪友、歡度春節和旅遊觀光。據統計，廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖、連江黃岐至馬祖4條“小三通”客運航線，共投入15艘船舶提供9413個客位，每周安排126個往返船班252班次。



2月2日至2月26日，“小三通”航線共計運行850餘班次，同比增長4.66%，運載旅客15.24萬人次，同比增長27.61%。廈金、福馬航線客流量均達到復航以來新高。春節期間“小三通”口岸提供一站式出行服務，全力保障旅客高效便捷出行。客運站開展書法家現場送福等活動，打造“福滿港口”特色場景，讓兩岸旅客候船時感受到喜慶祥和的濃濃年味。

