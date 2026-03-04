大摩：油價僅短期波動　對中國影響微

中評社香港3月4日電／中東地緣局勢觸發環球市場波動，油價上升引發通脹憂慮外，全球關注人工智能（AI）已成為地緣博弈核心。紐約期油和布蘭特期油昨日曾急升逾9%，分別高見每桶77.98美元及85.12美元。



據大公報報導，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強指出，中國擁有大量原油庫存，所受影響會相對輕微，另外，中國擁有完整由硬件、軟件到應用場景基礎設施的AI強國之一，對其未來AI發展具信心。



邢自強表示，中東局勢對原油供給帶來衝擊，但不會出現供應斷層，霍爾木茲海峽航道中斷雖然讓運輸停滯及戰爭保費飆升，導致全球日均石油供應減少200萬至300萬桶，但長期封鎖概率較低，故此只是短期的風險溢價增加，中長期仍屬可控。此外，這次危機對油價帶來的影響也不會持續太長時間，相信會明顯短於2022年初俄烏衝突時期，若以此推斷，油價可能維持在每桶80美元左右，這是“可控擔憂”而非恐慌性定價，同時不會引發全球滯脹。



而油價上升對中國的影響也不會太大，邢自強解釋，中國過去兩年在油價偏低時儲存大量原油，因此具備緩衝能力，而且阿聯酋有一定的閒置產能，可以增產石油，而香港所受影響也相對輕微，但其他亞洲國家如印尼、馬來西亞、泰國的通脹則有可能出現較大幅度的升幅。



物價上升 印度或暫停減息



至於這會否影響美國聯儲局減息步伐？邢自強表示，美國的通脹會因油價上升而惡化，美聯儲短期內減息的機會率因而下降，但全年減息的大方向相信不會改變，甚至其他國家也會容忍通脹上升，維持寬鬆的貨幣政策，衹有印尼、印度等受通脹上升影響較大的新興市場可能會擱置減息計劃。



事實上，通脹與油價可能並非這次中東局勢的重點，邢自強表示，各國在AI方面的競爭才更值得留意。過去的戰爭中，AI的應用並不是重點，但今次的軍事行動卻突顯了AI已深度嵌入國與國之間的軍事及全方位博弈，例如美國正試圖以“矽和平”（Pax Silica）協議構建技術同盟，要求盟友融入美國AI生態以換取先進模型和技術接入，這本質上是複製二戰後美元與軍事霸權模式，將AI打造成新的全球戰略基礎設施。但發展中國家及部分歐洲國家其實對“數據安全”仍然有所顧慮，若按美國的要求，那就會變成過度依賴，並失去本國數據與產業主導權。



中國AI產業鏈完整 重點布局



那中國在這次全球AI競爭中應怎樣做？中國雖在算力成本上具優勢，中國的大模型，每個token的成本可以更低，但用戶除了考慮成本，仍會考慮數據安全的問題，就正如中國的5G網絡設備，也有很高的性價比，但數據安全及地緣政治考量會影響國際市場的接受程度，這是未來的發展中需要注意的。



不過，邢自強早已強調對於中國的AI發展充滿信心，因為中國是全球僅有的兩個擁有完整從硬件、軟件到應用場景基礎設施的AI強國之一。作為這樣的AI強國，全球投資者在布局下一階段科技革命時，中國定必成為焦點。